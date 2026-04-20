Nismo pogođeni
Otrov za štakore u staklenki hrane za bebe u Austriji: Oglasio se HiPP Hrvatska
Nakon što je austrijska policija priopćila da je u staklenki dječje hrane marke HiPP pronađen otrov za štakore, oglasio se HiPP Hrvatska.
"HiPP staklenke za dječju hranu kupljene u SPAR-u Austrija trenutno se opozivaju kao mjera opreza. Ova objava izaziva zabrinutost i kod mnogih roditelja u Hrvatskoj.
Ključne točke ukratko:
- Opoziv se posebno odnosi na HiPP staklenke za dječju hranu kupljene u SPAR Austrija.
- HiPP asortiman u Hrvatskoj nije pogođen opozivom.
- Opoziv nije uzrokovan nikakvim nedostatkom u proizvodu ili kvaliteti s naše strane. Staklenke su napustile našu HiPP tvornicu u savršenom stanju.
- Opoziv je povezan s kaznenim djelom koje je trenutno pod istragom vlasti.
Ovdje smo za vas prikupili ključne informacije o ovom opozivu:
Što se dogodilo?
U sklopu tekućih kaznenih istraga, zaplijenjen je mali broj neovlašteno otvaranih HiPP staklenki za dječju hranu – kako je prethodno izvješteno u Austriji, a sada i u Češkoj i Slovačkoj. Tijekom pregleda ovih staklenki, nadležne vlasti otkrile su da sadrže otrov za štakore.
Koje mjere su poduzete?
- Kao mjeru opreza, pogođeni maloprodajni partneri u Češkoj i Slovačkoj povukli su sve HiPP staklenke za dječju hranu iz prodaje.
- U Austriji, situacija ostaje nepromijenjena:
HiPP nastavlja povlačiti sve staklenke za dječju hranu kupljene u SPAR-u Austrija.
U sklopu ovog povlačenja, jedna oštećena staklenka već je zaplijenjena.
- Nadalje, SPAR je odlučio ukloniti HiPP dječju hranu iz svojih trgovina i proširiti ovu mjeru opreza na druge zemlje u kojima SPAR posluje.
Incident ni na koji način nije povezan s kvalitetom ili proizvodnjom HiPP proizvoda. Naši sustavi proizvodnje, kvalitete i kontrole ostaju u potpunosti netaknuti.
Koji je rizik?
Konzumiranje oštećene staklenke može biti opasno po život.
Kao mjeru opreza, toplo savjetujemo da ne konzumirate takve proizvode.
Kako mogu znati je li staklenka oštećena?
U Austriji, koliko znamo, pogođene staklenke su označene bijelom naljepnicom s crvenim krugom na dnu.
Molimo vas da ne konzumirate sadržaj ovih staklenki i vratite ih prema uputama.
Naša opća preporuka:
Bez obzira na ovaj konkretan slučaj, sljedeće vrijedi – i za HiPP i za dječju hranu općenito:
- molimo vas da uvijek provjerite je li ambalaža neoštećena
- posebno provjerite je li poklopac na staklenkama netaknut (prije otvaranja pritisnite poklopac palcem - ne smije se udubiti i kod prvog otvaranja trebate čuti 'klik')
- nemojte koristiti proizvode koji pokazuju znakove oštećenja
Što bi kupci sada trebali učiniti?
Molimo roditelje i potrošače da iz sigurnosnih razloga ne hrane svoje bebe niti konzumiraju HiPP staklenke dječje hrane kupljene u SPAR-u Austrija.
Mogu li se proizvodi vratiti?
Da. Sve pogođene HiPP staklenke dječje hrane mogu se vratiti u bilo koju SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR ili Maximarkt trgovinu u Austriji.
Hoće li se vratiti plaćeni iznos staklenke?
Da. Puna kupovna cijena bit će vraćena čak i bez računa.
Kako možete znati je li proizvod pogođen incidentom?
Prema Policijskoj upravi pokrajine Gradišće, takvi proizvodi mogu se prepoznati po oznaci na dnu staklenke: bijela naljepnica s crvenim krugom.
Gdje se mogu prijaviti sumnjivi proizvodi?
Pokrajinska policijska uprava Gradišća apelira na javnost za pomoć. Informacije možete dobiti pozivom na sljedeći broj:
+43 59 133 10 – Lokal 3333
Može li se kontaktirati HiPP ako imam bilo kakvih pitanja?
Da. HiPP Savjetovalište u Hrvatskoj dostupno je za odgovor na sva vaša pitanja:
[email protected]
Utječe li opoziv i na HiPP proizvode iz drugih trgovina?
Opoziv se posebno odnosi na HiPP staklenke za dječju hranu kupljene u SPAR-u Austrija.
Što se događa sljedeće?
HiPP je u bliskom i stalnom kontaktu s nadležnim istražnim tijelima u svim pogođenim zemljama.
Zbog provođenja istrage možemo dijeliti samo informacije koje su provjerene i relevantne za sigurnost potrošača.
Čim vlasti objave nove informacije, odmah ćemo vas obavijestiti", napisali su.
