Otrov za štakore u staklenki hrane za bebe u Austriji: Oglasio se HiPP Hrvatska

20. tra. 2026. 09:58
Nakon što je austrijska policija priopćila da je u staklenki dječje hrane marke HiPP pronađen otrov za štakore, oglasio se HiPP Hrvatska.

"HiPP staklenke za dječju hranu kupljene u SPAR-u Austrija trenutno se opozivaju kao mjera opreza. Ova objava izaziva zabrinutost i kod mnogih roditelja u Hrvatskoj.

Ključne točke ukratko:

  • Opoziv se posebno odnosi na HiPP staklenke za dječju hranu kupljene u SPAR Austrija.
  • HiPP asortiman u Hrvatskoj nije pogođen opozivom. 
  • Opoziv nije uzrokovan nikakvim nedostatkom u proizvodu ili kvaliteti s naše strane. Staklenke su napustile našu HiPP tvornicu u savršenom stanju.
  • Opoziv je povezan s kaznenim djelom koje je trenutno pod istragom vlasti.

Ovdje smo za vas prikupili ključne informacije o ovom opozivu:

Što se dogodilo?

U sklopu tekućih kaznenih istraga, zaplijenjen je mali broj neovlašteno otvaranih HiPP staklenki za dječju hranu – kako je prethodno izvješteno u Austriji, a sada i u Češkoj i Slovačkoj. Tijekom pregleda ovih staklenki, nadležne vlasti otkrile su da sadrže otrov za štakore.

Koje mjere su poduzete?

  • Kao mjeru opreza, pogođeni maloprodajni partneri u Češkoj i Slovačkoj povukli su sve HiPP staklenke za dječju hranu iz prodaje. 
  • U Austriji, situacija ostaje nepromijenjena:
    HiPP nastavlja povlačiti sve staklenke za dječju hranu kupljene u SPAR-u Austrija.
    U sklopu ovog povlačenja, jedna oštećena staklenka već je zaplijenjena.
  • Nadalje, SPAR je odlučio ukloniti HiPP dječju hranu iz svojih trgovina i proširiti ovu mjeru opreza na druge zemlje u kojima SPAR posluje. 

Incident ni na koji način nije povezan s kvalitetom ili proizvodnjom HiPP proizvoda. Naši sustavi proizvodnje, kvalitete i kontrole ostaju u potpunosti netaknuti. 

Koji je rizik?

Konzumiranje oštećene staklenke može biti opasno po život.
Kao mjeru opreza, toplo savjetujemo da ne konzumirate takve proizvode.

Kako mogu znati je li staklenka oštećena?

U Austriji, koliko znamo, pogođene staklenke su označene bijelom naljepnicom s crvenim krugom na dnu.
Molimo vas da ne konzumirate sadržaj ovih staklenki i vratite ih prema uputama.

Naša opća preporuka:

Bez obzira na ovaj konkretan slučaj, sljedeće vrijedi – i za HiPP i za dječju hranu općenito:

  • molimo vas da uvijek provjerite je li ambalaža neoštećena
  • posebno provjerite je li poklopac na staklenkama netaknut (prije otvaranja pritisnite poklopac palcem - ne smije se udubiti i kod prvog otvaranja trebate čuti 'klik')
  • nemojte koristiti proizvode koji pokazuju znakove oštećenja

Što bi kupci sada trebali učiniti?

Molimo roditelje i potrošače da iz sigurnosnih razloga ne hrane svoje bebe niti konzumiraju HiPP staklenke dječje hrane kupljene u SPAR-u Austrija.

Mogu li se proizvodi vratiti?

Da. Sve pogođene HiPP staklenke dječje hrane mogu se vratiti u bilo koju SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR ili Maximarkt trgovinu u Austriji.

Hoće li se vratiti plaćeni iznos staklenke?

Da. Puna kupovna cijena bit će vraćena čak i bez računa.

Kako možete znati je li proizvod pogođen incidentom?

Prema Policijskoj upravi pokrajine Gradišće, takvi proizvodi mogu se prepoznati po oznaci na dnu staklenke: bijela naljepnica s crvenim krugom. 

Gdje se mogu prijaviti sumnjivi proizvodi?

Pokrajinska policijska uprava Gradišća apelira na javnost za pomoć. Informacije možete dobiti pozivom na sljedeći broj:

+43 59 133 10 – Lokal 3333

Može li se kontaktirati HiPP ako imam bilo kakvih pitanja?

Da. HiPP Savjetovalište u Hrvatskoj dostupno je za odgovor na sva vaša pitanja: 
[email protected]

Utječe li opoziv i na HiPP proizvode iz drugih trgovina?

Opoziv se posebno odnosi na HiPP staklenke za dječju hranu kupljene u SPAR-u Austrija.

Što se događa sljedeće?

HiPP je u bliskom i stalnom kontaktu s nadležnim istražnim tijelima u svim pogođenim zemljama.

Zbog provođenja istrage možemo dijeliti samo informacije koje su provjerene i relevantne za sigurnost potrošača.

Čim vlasti objave nove informacije, odmah ćemo vas obavijestiti", napisali su.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

