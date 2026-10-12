Uzrok nije poznat
FOTO, VIDEO / Veliki požar u Parizu: Uništena povijesna tržnica
Požar je u noći na ponedjeljak potpuno uništio povijesnu parišku tržnicu Marché Couvert des Enfants Rouges, priopćile su vlasti. Uzrok požara koji je zahvatio najstariju natkrivenu tržnicu hrane u francuskoj prijestolnici zasad nije poznat.
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Požar je uništio najstariju natkrivenu tržnicu hrane u Parizu, popularno mjesto poznato po uličnoj hrani, koje je ime dobilo po siročadi odjevenoj u crveno, priopćile su vlasti u ponedjeljak.
#Parigi, distrutto dalle fiamme il più antico mercato coperto Il Marché des Enfants Rouges, attivo dal 1615 nel quartiere del Marais, è stato completamente distrutto da un #incendio. I vigili del fuoco hanno impedito alle fiamme di raggiungere gli edifici vicini. https://t.co/LmqCPdcJUp— RadioItalia (@RadioItaliaIRIB) October 12, 2026
Tržnica Marché Couvert des Enfants Rouges, smještena u pariškoj četvrti Marais, postoji od 1615. godine, a ime je dobila po crvenoj odjeći koju su do 1772. godine nosila siročad u obližnjem prihvatilištu, prenosi France 24.
Časopis Food & Wine ove ju je godine svrstao na peto mjesto najboljih svjetskih lokacija za uličnu hranu, iza lokacija u Londonu, Bangkoku, francuskom Lyonu i Ciudad de Méxicu.
PARIS : Un violent incendie ravage le célèbre marché des Enfants rouges dans le 3ᵉ arrondissement. Les pompiers sont en cours d'intervention. https://t.co/cuVhqCqFkD— Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 12, 2026
"Tržnica je potpuno uništena" u noći s nedjelje na ponedjeljak, izjavio je potpukovnik Pierre de Bouvier novinarima na mjestu događaja u ranim jutarnjim satima.
"Od natkrivene tržnice nije ostalo ništa", rekao je, dodavši da se njezina metalna konstrukcija djelomično urušila.
De Bouvier je potvrdio da je u požaru jedan vatrogasac lakše ozlijeđen.
Gradonačelnik središnjeg pariškog okruga Ariel Weil izrazio je olakšanje jer je požar stavljen pod kontrolu i spriječeno je njegovo daljnje širenje.
"Izbjegnuto je najgore", rekao je. "Nijedna susjedna zgrada nije oštećena."
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