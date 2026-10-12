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Uzrok nije poznat

FOTO, VIDEO / Veliki požar u Parizu: Uništena povijesna tržnica

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12. lis. 2026. 10:22
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French firefighters conduct safety operations at the Marche des Enfants Rouges market in central Paris after it was destroyed by a fire, in Paris, France, October 12, 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier
REUTERS/Sarah Meyssonnier

Požar je u noći na ponedjeljak potpuno uništio povijesnu parišku tržnicu Marché Couvert des Enfants Rouges, priopćile su vlasti. Uzrok požara koji je zahvatio najstariju natkrivenu tržnicu hrane u francuskoj prijestolnici zasad nije poznat.

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Požar je uništio najstariju natkrivenu tržnicu hrane u Parizu, popularno mjesto poznato po uličnoj hrani, koje je ime dobilo po siročadi odjevenoj u crveno, priopćile su vlasti u ponedjeljak.

Tržnica Marché Couvert des Enfants Rouges, smještena u pariškoj četvrti Marais, postoji od 1615. godine, a ime je dobila po crvenoj odjeći koju su do 1772. godine nosila siročad u obližnjem prihvatilištu, prenosi France 24.

Časopis Food & Wine ove ju je godine svrstao na peto mjesto najboljih svjetskih lokacija za uličnu hranu, iza lokacija u Londonu, Bangkoku, francuskom Lyonu i Ciudad de Méxicu.

"Tržnica je potpuno uništena" u noći s nedjelje na ponedjeljak, izjavio je potpukovnik Pierre de Bouvier novinarima na mjestu događaja u ranim jutarnjim satima.

"Od natkrivene tržnice nije ostalo ništa", rekao je, dodavši da se njezina metalna konstrukcija djelomično urušila.

De Bouvier je potvrdio da je u požaru jedan vatrogasac lakše ozlijeđen.

Gradonačelnik središnjeg pariškog okruga Ariel Weil izrazio je olakšanje jer je požar stavljen pod kontrolu i spriječeno je njegovo daljnje širenje.

"Izbjegnuto je najgore", rekao je. "Nijedna susjedna zgrada nije oštećena."

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marché couvert des enfants rouges pariz požar

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