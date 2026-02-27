Prvi put u 25 godina više Amerikanaca suosjeća s Palestincima nego s Izraelcima

Po prvi put u 25 godina Gallupovih istraživanja, više Amerikanaca kaže da suosjeća s Palestincima nego s Izraelcima — što predstavlja značajan zaokret u američkom javnom mnijenju.
Razlika — 41% onih koji više suosjećaju s Palestincima naspram 36% onih koji suosjećaju s Izraelcima — nije statistički značajna, napominje Gallup. No trend u proteklih godinu dana pokazuje koliko se naglo američko javno mnijenje okrenulo protiv Izraela — pad od 10 postotnih bodova u 12 mjeseci. Istodobno, povoljna ocjena Izraela pala je gotovo na povijesni minimum u Gallupovim istraživanjima.
Promjena u simpatijama ponajviše je potaknuta političkim neovisnim biračima, koji su u prijašnjim Gallupovim istraživanjima iskazivali više proizraelske stavove. Ispitanici sada navode da suosjećaju s Palestincima više nego s Izraelcima u omjeru 41% prema 30%.
Vrijedi istaknuti:
Sedam od deset republikanaca i dalje kaže da više suosjeća s Izraelcima. Općenito, Amerikanci i dalje imaju pozitivniji stav o Izraelu (46% ga vidi u pozitivnom svjetlu) nego o Palestinskim teritorijima (37%). Od prošlogodišnjeg istraživanja postignuto je krhko primirje uz posredovanje SAD-a, koje je sada u drugoj fazi. Ipak, smrtonosni izraelski napadi su se nastavili.
Prema Ujedinjenim narodima, gotovo cjelokupno stanovništvo Gaze raseljeno je tijekom rata, a stotine tisuća ljudi ostale su izložene vremenskim nepogodama. Svaka nada u trajni mir ovisi o tome da Hamas položi oružje i da Izrael povuče svoje trupe, umjesto da pokušava silom razoružati Hamas, izvijestio je u siječnju Axiosov Barak Ravid.
