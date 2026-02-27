Oglas

Gallup istraživanje

Prvi put u 25 godina više Amerikanaca suosjeća s Palestincima nego s Izraelcima

author
N1 Info
|
27. velj. 2026. 18:40
Palestina
HENRY NICHOLLS / AFP / Ilustracija

Po prvi put u 25 godina Gallupovih istraživanja, više Amerikanaca kaže da suosjeća s Palestincima nego s Izraelcima — što predstavlja značajan zaokret u američkom javnom mnijenju.

Ovaj preokret odražava dramatičnu promjenu stavova prema Izraelu — ključnom američkom savezniku — nakon što je njegov rat s Hamasom izazvao humanitarnu krizu i preoblikovao Bliski istok, piše Axios.

Razlika — 41% onih koji više suosjećaju s Palestincima naspram 36% onih koji suosjećaju s Izraelcima — nije statistički značajna, napominje Gallup. No trend u proteklih godinu dana pokazuje koliko se naglo američko javno mnijenje okrenulo protiv Izraela — pad od 10 postotnih bodova u 12 mjeseci. Istodobno, povoljna ocjena Izraela pala je gotovo na povijesni minimum u Gallupovim istraživanjima.

Promjena u simpatijama ponajviše je potaknuta političkim neovisnim biračima, koji su u prijašnjim Gallupovim istraživanjima iskazivali više proizraelske stavove. Ispitanici sada navode da suosjećaju s Palestincima više nego s Izraelcima u omjeru 41% prema 30%.

Vrijedi istaknuti:

Sedam od deset republikanaca i dalje kaže da više suosjeća s Izraelcima. Općenito, Amerikanci i dalje imaju pozitivniji stav o Izraelu (46% ga vidi u pozitivnom svjetlu) nego o Palestinskim teritorijima (37%). Od prošlogodišnjeg istraživanja postignuto je krhko primirje uz posredovanje SAD-a, koje je sada u drugoj fazi. Ipak, smrtonosni izraelski napadi su se nastavili.

Prema Ujedinjenim narodima, gotovo cjelokupno stanovništvo Gaze raseljeno je tijekom rata, a stotine tisuća ljudi ostale su izložene vremenskim nepogodama. Svaka nada u trajni mir ovisi o tome da Hamas položi oružje i da Izrael povuče svoje trupe, umjesto da pokušava silom razoružati Hamas, izvijestio je u siječnju Axiosov Barak Ravid.

Teme
genocid u gazi izrael izraelci palestina palestinci pojas gaze

