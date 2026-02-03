Pravo na povratak Palestinaca i dalje tabu tema: Blokada ovog izvješća to dokazuje

Kenneth Roth, koji je bio izvršni direktor HRW-a do 2022. i za kontroverzu je saznao od bivših kolega, odbacuje optužbe da je odluka bila politički motivirana te tvrdi da je tranzicija u vodstvu narušila proces odobravanja. Shakirovo ponašanje opisao je kao pokušaj „da se u vrijeme promjene vodstva kroz sustijašni sustav progura ekstremno tumačenje prava koje je bilo neobranjivo“. Prema Rothu, razni su zaposlenici tijekom revizije izražavali zabrinutost, ali je tek dolaskom Philippea na mjesto izvršnog direktora pokazano vodstvo koje je trebalo biti iskazano mnogo ranije, kako bi se izvješće vratilo na doradu s „obranjivijim tumačenjem“. Roth – koji osobno nije pročitao izvješće, ali je bio upoznat s pravnim argumentom – inzistirao je da se radilo o sprječavanju objave izvješća koje bi bilo neobranjivo i duboko kompromitirajuće za Human Rights Watch. (Roth je kolumnist Guardiana.)