"Ti prosvjedi su napadi na sve nas i na naše domove, a ne samo na one protiv kojih se prosvjeduje. Ništa drugo nego javno širenje netrpeljivosti i mržnje prema onima koji ne vole Thompsonovu Bojnu Čavoglave, ustašku ikonografiju, i ustaške pokliče, širenje netrpeljivosti i mržnje prema onima koji su druge narodnosti i druge vjere, kao i širenje netrpeljivosti i mržnje prema onima koji jesu Hrvati i katolici, ali ne u standardu kojeg mjere crne košulje i HOS-ovci.