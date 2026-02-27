Autohtona - Hrvatska stranka prava (A-HSP) i njezin predsjednik Dražen Keleminec najavili su da će u nizu svojih prosvjeda pred stanovima javnih osoba s kojima se politički i ideološki ne slažu, ove subote održati prosvjed u Splitu protiv novinara Borisa Dežulovića, o čemu se danas oglasila i Dalija Orešković na društvenim mrežama.
Oglas
Podsjećamo, zbog svega najave prosvjeda, Boris Dežulović i njegova sestra podnijeli su zahtjev MUP-u - samome ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću i Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj za zabranom najavljenog skupa. Istodobno su podnijeli kaznene prijave protiv A-HSP i Dražena Keleminca Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (DORH), odnosno Uredu Glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.
O najavi Keleminca i A-HSP-a da sutra održe prosvjed, oglasila se i Dalija Orešković na društvenim mrežama.
"Prosvjed ispred moga doma je bio prvi, a prosvjed ispred doma u kojem žive roditelji Borisa Dežulovića morao bi biti posljednji. Dosta je širenja netrpeljivosti i mržnje!", poručila je Orešković, pa nastavila:
"Ustrašenog ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića još jednom javno pozivam da Keleminčevu turneju uznemiravanja i maltretiranja građana zaustavi. U protivnom ću smatrati da nije Keleminac taj koji nam prijeti, već Andrej Plenković. Ovi prosvjedi su čista prijetnja, zamaskirana u slobodu javnog okupljanja i prosvjeda. Primitivizam, a ne domoljublje.
Pravo Keleminca na javno okupljanje i prosvjed prestalo je onog trena kada se iz najave i poziva jasno vidio motiv. Umjesto da se već nakon prvog prosvjeda protiv Keleminca pokrenuo kazneni postupak zbog kaznenog djela iz članka 325. Kaznenog zakona, Plenkovićem režim mu je dao zaštitu i odriješene ruke da nastavi dalje."
"Ti prosvjedi su napadi na sve nas i na naše domove, a ne samo na one protiv kojih se prosvjeduje. Ništa drugo nego javno širenje netrpeljivosti i mržnje prema onima koji ne vole Thompsonovu Bojnu Čavoglave, ustašku ikonografiju, i ustaške pokliče, širenje netrpeljivosti i mržnje prema onima koji su druge narodnosti i druge vjere, kao i širenje netrpeljivosti i mržnje prema onima koji jesu Hrvati i katolici, ali ne u standardu kojeg mjere crne košulje i HOS-ovci.
Prosvjed ispred doma u kojem žive roditelji Borisa Dežulovića test je licemjernosti Andreja Plenkovića. Unatoč svemu što se u državi i društvu događa posljednjih godinu dana, on oporbu optužuje za nastale podjele, ponavljajući da oporba izmišlja ustaše."
"Roditelji Borisa Dežulovića nisu u oporbi i ne djeluju u javnom prostoru.
Vlast koja nije u stanju čuvati dostojanstvo i mir, osobito starijih i ranjivih građana, međusobno poštovanje unatoč razlikama, moralne i društvene vrijednosti kao i pravni poredak u državi, nije demokratska vlast, već režim. Režim u čije ime i za čiji račun Keleminac trešti Za dom spremni.
Takvom režimu se moramo suprotstaviti, jedni s drugima solidarni! Ono s čim Keleminac maše, nisu naše vrijednosti, niti zastava Republike Hrvatske.", poručila je Orešković
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas