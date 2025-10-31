Oglas

H5N1

Ptičja gripa stigla je u susjedstvo, virus se ubrzano širi

author
Hina
|
31. lis. 2025. 12:59
A specialist wearing a protective suit pulls a tub filled with cranes believed to have died due to a highly contagious bird flue strain
REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Mađarska je prijavila izbijanje visoko patogene ptičje gripe H5N1 na farmi tovnih pataka, priopćila je u petak Svjetska organizacija za zdravlje životinja (WOAH), dok se Europa suočava s brzim sezonskim porastom te smrtonosne bolesti.

Oglas

Širenje ptičje gripe izazvalo je zabrinutost među vladama i peradarskom industrijom nakon što je posljednjih godina opustošila jata diljem svijeta, poremetila opskrbu, potaknula više cijene hrane i povećala rizik prijenosa na ljude.

Virus H5N1 otkriven je u jatu od 19.700 pataka u gradu Szolnoku, uzrokujući smrt 725 ptica, priopćila je WOAH sa sjedištem u Parizu, pozivajući se na izvješće mađarskih vlasti.

Preostale patke su naknadno ubijene kao mjera opreza.

Teme
H5N1 ptičja gripa širenje ptičje gripe

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ