Pucnjava u navijačkoj zoni u Kaliforniji. Jedna osoba ubijena

IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita/Ilustracija

Jedna osoba je ubijena, a druga teško ozlijeđena u nedjelju u pucnjavi na popularnom zabavnom odredištu u San Joseu u Kaliforniji, gdje su se prikazivale utakmice Svjetskog prvenstva u sklopu takozvane fan-zone, priopćila je policija.

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U trenutku pucnjave nisu se prikazivale utakmice Svjetskog prvenstva jer je jedina utakmica toga dana na turniru završila oko 14 sati po lokalnom vremenu.

"Jedna žrtva proglašena je mrtvom na mjestu događaja. Druga je prevezena u lokalnu bolnicu s ozljedama opasnima po život", objavila je policija San Josea na društvenoj mreži X.

"Ovaj se incident istražuje kao ubojstvo. Nekoliko okolnih ulica na tom području zatvoreno je."

Incident se dogodio na San Pedro Squareu, jednom od nekoliko mjesta u području zaljeva San Francisco gdje su se okupljala velika mnoštva ljudi na živahnim gledanjima utakmica Svjetskog prvenstva na velikim ekranima, javlja Reuters.

Područje zaljeva dosad je ugostilo pet utakmica Svjetskog prvenstva, a posljednja je bila utakmica nokaut-faze u srijedu između Bosne i Hercegovine i suorganizatora Sjedinjenih Američkih Država.

Reutersov novinar na mjestu događaja vidio je velik broj policajaca, više policijskih vozila i osobu na nosilima, djelomično prekrivenu bijelom plahtom, koju su uniformirane osobe žurno odvozile s tog područja.

Mjesto događaja bilo je ograđeno policijskom trakom, a većina barova u okolici zatvorena je nakon incidenta.

Zaštitarka, koja nije željela biti imenovana jer nije ovlaštena govoriti za medije, rekla je da je vidjela ozlijeđenu osobu u teškom stanju.

"Osoba je još stenjala i jaukala. Bilo je krvi oko vrata i gornjeg dijela leđa", rekla je. "Policija je razgovarala sa zaštitarima i nekoliko svjedoka."

Na području zaljeva San Francisco nalazi se nekoliko desetaka fan-zona.