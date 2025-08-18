Kuhari i konobari koji rade za Putina također su dio FSO-a, vojna lica s obukom u rukovanju oružjem i taktikom. Hrana se provjerava u pokretnim laboratorijima i ekspresnim testovima – od otrova do viška žive. Svako jelo prvo probaju članovi osiguranja. Putin ne jede brzu hranu, navečer izbjegava meso, a omiljena jela su mu predjelo od patlidžana, salata Olivije i jetra divljači. Pije napitke od šipka i đumbira, alkohol gotovo nikada.