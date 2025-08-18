Što sve rade
Tajni život Putinovih tjelohranitelja: Pripremaju njegova putovanja, nadziru hranu i čiste prostorije
Tjelohranitelji Vladimira Putina nisu samo osobno osiguranje, već i ljudi koji pripremaju njegova putovanja, nadziru hranu i čiste prostorije u kojima boravi. Identificirano je više od 30 najbližih članova njegova osiguranja – svi pripadaju Predsjedničkoj službi sigurnosti (SBP), gotovo neovisnoj jedinici Federalne službe zaštite (FSO), istražio je Dossier Centre.
Prosječna dob im je 36 godina, svi su visoki, a mnogi dolaze iz manjih gradova Moskovske oblasti. U službu uglavnom ulaze nakon završetka Akademije FSO-a u Orelu. Prije angažmana prolaze intervju, poligrafsko testiranje i razgovor s psihologom. Godine 2018. plaća je bila oko 80.000 rubalja, a danas doseže 180–226 tisuća.
Putina prate na svim putovanjima – najčešće u Soči i Simferopolju, kao i do rezidencije u Valdaju. Grupa je podijeljena: jedan dio ide s predsjednikom, drugi stiže ranije kako bi osigurao lokaciju. Prilikom posjeta inozemstvu broj članova osiguranja može biti i oko 100.
Kuhari i konobari koji rade za Putina također su dio FSO-a
Bivši časnik FSO-a Nikita Belenkij opisao je posjet Beogradu 2019. kada je Aleksandar Vučić poveo Putina u Hram Svetog Save. Tada su, kako kaže, morali probijati masu i čak "gurati lokalno svećenstvo" kako bi osigurali predsjednika – što je za FSO ozbiljan sigurnosni propust.
Kuhari i konobari koji rade za Putina također su dio FSO-a, vojna lica s obukom u rukovanju oružjem i taktikom. Hrana se provjerava u pokretnim laboratorijima i ekspresnim testovima – od otrova do viška žive. Svako jelo prvo probaju članovi osiguranja. Putin ne jede brzu hranu, navečer izbjegava meso, a omiljena jela su mu predjelo od patlidžana, salata Olivije i jetra divljači. Pije napitke od šipka i đumbira, alkohol gotovo nikada.
Skupljaju Putinove uzorke
Putinovo osiguranje, pored standardne opreme, uvijek nosi i posebne aktovke – i to ne obične. Svaka torba ima ugrađen neprobojni štit koji se može otvoriti i koristiti za zaštitu predsjednika u slučaju pucnjave.
Jedna od najneobičnijih je takozvana "Poo torba", namijenjena prikupljanju Putinova izmeta i urina, koji se zatim transportiraju natrag u Moskvu. Prema pisanju francuskog magazina Paris Match, ova praksa prvi put je primijećena 2017. godine tijekom Putinova državnog posjeta Francuskoj. Kako prenosi The Sun, smatra se da ruski predsjednik, zbog spekulacija o svom zdravlju, ne želi da strani liječnici ili obavještajne službe dođu u posjed bioloških uzoraka iz kojih bi mogli izvući osjetljive podatke.
Nuklearna aktovka "Čeget"
Putin također često nosi i svoju čuvenu nuklearnu aktovku "Čeget". Prvobitno razvijena tijekom 1980-ih za KGB, ranije verzije navodno su sadržavale i eksplozivni naboj snage jedne kilotone – dovoljno da uništi sve u radijusu od 800 metara. Današnja verzija funkcionira kao komunikacijski uređaj za prijenos zapovijedi o pokretanju nuklearnog napada. Jednim pritiskom na dugme, Glavni stožer u Moskvi prima signal i može aktivirati nuklearni odgovor.
Tjelohranitelji koji čuvaju Putina biraju se po iznimnim kriterijima – od "operativne psihologije", preko vrhunske fizičke kondicije i mentalne izdržljivosti, do sposobnosti djelovanja u ekstremnim vremenskim uvjetima. Naoružani su pištoljima SR-1 Vektor, koji ispaljuju metke sposobne probiti pancir.
Šansa za napredak
Služba u SBP-u otvara vrata karijere – primjer je Aleksej Djumim, Putinov tjelohranitelj od 1999., koji je postao guverner Tulske oblasti 2016., a 2024. pomoćnik predsjednika i tajnik Državnog vijeća. Prema nekima, to je test za moguću nasljedničku ulogu, dok drugi smatraju da je riječ o počasnoj mirovini.
Među poznatim bivšim članovima SBP-a su i Viktor Zolotov, sada na čelu Rosgvardije, Dmitrij Mironov, Sergej Morozov i Jevgenij Ziničev, nekadašnji guverneri ruskih oblasti, kao i Aleksandar Kolpakov i Valerij Pikalev, koji su zauzeli visoke državne funkcije.
Putinovi tjelohranitelji rijetko govore javno, a snimak iz filma "Naša služba" iz 2021. otkriva njihovu svakodnevicu – od strogih pravila ponašanja do spremnosti da predsjedniku osiguraju maksimalnu sigurnost u svakoj situaciji, pa i na drugom kraju svijeta, piše Nova.rs.
