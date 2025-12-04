Oglas

istok Ukrajine

Putin: Ili ćemo osloboditi ove teritorije silom oružja ili će ih ukrajinske snage napustiti

author
Hina
|
04. pro. 2025. 11:00
isw screenshot
Screenshot (ISW)

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u intervjuu objavljenom u četvrtak rekao da će Rusija silom preuzeti potpunu kontrolu nad ukrajinskom regijom Donbas ako se ukrajinske snage ne povuku, što je Kijev izričito odbacio.

Vladimir Putin poslao je desetke tisuće vojnika u Ukrajinu u veljači 2022. nakon osam godina sukoba između proruskih separatista i ukrajinskih snaga u Donbasu, koji se sastoji od Donjecke i Luhanske oblasti, s većinskim ruskim stanovništvom.

"Ili ćemo osloboditi ove teritorije silom oružja ili će ukrajinske snage napustiti te teritorije", kazao je Putin za tjedni magazin India Today uoči posjeta New Delhiju, prema videosnimci emitiranoj na ruskoj državnoj televiziji.

Ukrajina kaže da ne želi Rusiji pokloniti teritorij koji Moskva nije uspjela osvojiti na bojištu, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Moskva ne bi smjela biti nagrađena za rat koji je započela.

Rusija trenutno upravlja s oko 19,2 posto Ukrajine, uključujući poluotok Krim koji je anektirala 2014., Luhansku oblast, 80 posto Donjecke, oko 75 posto Hersonske i Zaporiške te manje dijelove Harkivske, Sumske, Mikolajivske i Dnjipropetrovske oblasti.

Oko 5000 kvadratnih kilometara Donjecka je i dalje pod ukrajinskom kontrolom.

U raspravama sa Sjedinjenim Američkim Državama o nacrtu mogućeg mirovnog sporazuma za okončanje rata, Rusija je u više navrata rekla da želi kontrolu nad cijelim Donbasom te da bi SAD trebao neslužbeno priznati kontrolu Moskve.

Moskva je 2022. proglasila Luhansku, Donjecku, Hersonsku i Zaporišku oblast novim dijelovima Ruske Federacije nakon referenduma koje zapad i Kijev odbacuju kao lažne. Većina zemalja smatra da su te pokrajine i Krim i dalje ukrajinski teritoriji.

Putin je u utorak primio američke izaslanike Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera u Kremlju te kazao da je Rusija prihvatila neke prijedloge SAD-a o Ukrajini i da bi se pregovori trebali nastaviti.

Ruska državna novinska agencija RIA je citirala Putina koji rekao da je njegov sastanak s Witkoffom i Kushnerom bio "veoma koristan" i da se temelji na prijedlozima o kojima su on i američki predsjednik Donald Trump raspravljali na Aljasci u kolovozu.

Teme
Donbas Mirovni pregovori Teritorijalni sporovi Vladimir Putin rat u Ukrajini

