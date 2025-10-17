Oglas

Vijeće sigurnosti

Putin održao sastanak visokih dužnosnika nakon razgovora s Trumpom

author
Hina
|
17. lis. 2025. 10:37
Russian President Vladimir Putin speaks with Kremlin spokesman Dmitry Peskov during the CIS leaders' summit in Dushanbe, Tajikistan
Sputnik/Grigory Sysoev/Pool via REUTERS

Ruski predsjednik Vladimir Putin sazvao je sastanak ruskog Vijeća sigurnosti nakon telefonskog poziva s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, izvijestile su u petak ruske novinske agencije, pozivajući se na pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova.

Oglas

Prema riječima Jurija Ušakova, predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin detaljno je izvijestio članove Vijeća sigurnosti o razgovoru s Donaldom Trumpom.

Trump i Putin su se u četvrtak dogovorili o još jednom summitu o ratu u Ukrajini, što je iznenađujući potez koji je uslijedio nakon što je najava nove američke vojne podrške Kijevu izazvala zabrinutost u Moskvi što je bio iznenađujući potez koji je uslijedio u trenutku kada se Moskva bojala nove američke vojne podrške Kijevu.

U Putinovoj Rusiji, Vijeće sigurnosti ključno je mjesto za donošenje odluka o najvažnijim pitanjima nacionalne sigurnosti.

Teme
Donald Trump Rusija Vladimir Putin rat u Ukrajini

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ