Putin održao sastanak visokih dužnosnika nakon razgovora s Trumpom

Ruski predsjednik Vladimir Putin sazvao je sastanak ruskog Vijeća sigurnosti nakon telefonskog poziva s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, izvijestile su u petak ruske novinske agencije, pozivajući se na pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova.
Oglas
Prema riječima Jurija Ušakova, predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin detaljno je izvijestio članove Vijeća sigurnosti o razgovoru s Donaldom Trumpom.
Trump i Putin su se u četvrtak dogovorili o još jednom summitu o ratu u Ukrajini, što je iznenađujući potez koji je uslijedio nakon što je najava nove američke vojne podrške Kijevu izazvala zabrinutost u Moskvi što je bio iznenađujući potez koji je uslijedio u trenutku kada se Moskva bojala nove američke vojne podrške Kijevu.
U Putinovoj Rusiji, Vijeće sigurnosti ključno je mjesto za donošenje odluka o najvažnijim pitanjima nacionalne sigurnosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas