Oglas

ruska perspektiva

Putin se oglasio oko Trumpovog plana za mir u Gazi

author
Hina
|
09. lis. 2025. 18:16
Donald Trump i Vladimir Putin
GAVRIIL GRIGOROV / AFP / GAVRIIL GRIGOROV / AFP

Rusija se nada da će plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi biti uspješno proveden, i spremna je podržati napore za okončanje krvoprolića, izjavio je u četvrtak predsjednik Vladimir Putin.

Oglas

"Iskreno se nadamo da će se ove inicijative američkog predsjednika zaista ostvariti u praksi", rekao je Vladimir Putin na samitu u Tadžikistanu.

Dogovoren je prekid vatre i oslobađanje talaca u okviru prve faze plana predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi.

Egipatska državna televizija Kahera izvijestila je da je primirje službeno stupilo na snagu oko podneva po lokalnom vremenu u toj regiji, nakon što su ga neprijateljske strane potpisale u egipatskom ljetovalištu Šarm el-Šeiku. 

Prema prvoj fazi sporazuma prestat će borbe, Izrael će se djelomično povući iz Gaze, a Hamas će osloboditi taoce koje je zarobio u napadu koji je izazvao rat, u zamjenu za zatvorenike koje drži Izrael.

Teme
Donald Trump Gaza Vladimir Putin plan za mir u gazi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ