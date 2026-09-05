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Američki izaslanici u Moskvi, Putin naredio trodnevni prekid napada na Ukrajinu
Ruski predsjednik Vladimir Putin u subotu je naredio trodnevnu obustavu napada na Ukrajinu, dok su u Moskvu stigli američki posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner kako bi pokušali ponovno pokrenuti pregovore o završetku rata.
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Prema riječima glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova, Putin je naredio da se napadi na Ukrajinu obustave na tri dana, počevši od ponoći.
Peskov je rekao da je odluka donesena u kontekstu priprema za američke diplomatske kontakte u Ukrajini. Witkoff i Kushner trebali bi u nedjelju otputovati u Kijev, piše Politico.
Kijev je prethodno predložio prekid vatre uoči diplomatskih razgovora.
Rusija i Ukrajina posljednjih tjedana pojačale napade
Do odluke o privremenom prekidu napada dolazi nakon što su ruski napadi dronovima na ukrajinske gradove posljednjih tjedana postali sve intenzivniji.
Ukrajina je istodobno pojačala napade na rusku naftnu infrastrukturu. Tijekom kolovoza zabilježen je rekordan broj ukrajinskih udara na ruske naftne objekte od početka invazije 2022. godine.
Samo nekoliko sati prije Putinove odluke, Rusija je izvela veliki noćni napad diljem Ukrajine. Prema navodima Kyiv Independenta, poginulo je najmanje petero ljudi, a šestero ih je ozlijeđeno.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su među metama bili aerodromi u Kijevu i Borispilju. Ocijenio je da su napadi povezani s pripremama za dolazak američke delegacije.
Witkoff i Kushner sastaju se s Putinom
Američki izaslanici trebali bi se tijekom subote sastati s Putinom u Moskvi. Njihov je cilj ponovno pokrenuti pregovore koji su posljednjih mjeseci zapeli i pokušati pronaći put prema okončanju rata.
Trodnevni prekid napada zasad predstavlja privremenu mjeru, a ostaje neizvjesno hoće li prerasti u širi dogovor o prekidu vatre.
Dolazak američkih izaslanika u Moskvu i potom njihov odlazak u Kijev dio su najnovijih diplomatskih nastojanja Washingtona da približi dvije strane i ponovno otvori pregovore o završetku rata.
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