strah od napada
Rusija pojačala zaštitu glavnim TV propagandistima, čuva ih Nacionalna garda
Čelnici velikih ruskih televizijskih kuća i poznati voditelji navodno su dobili pojačanu zaštitu Nacionalne garde zbog straha da bi mogli postati mete ukrajinskih napada.
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Rusija je pojačala sigurnosne mjere oko vodećih ljudi državnih i prorežimskih televizijskih kuća, objavio je neovisni ruski portal Agentstvo pozivajući se na četiri izvora upoznata sa situacijom.
Prema tim informacijama, inicijativa je došla od Viktora Zolotova, čelnika ruske Nacionalne garde, poznate kao Rosgvardija, piše Kyiv Post.
Zaposlenik jedne od federalnih televizijskih postaja rekao je da pripadnici Rosgvardije sada prate gotovo sve visoke televizijske dužnosnike. Nekima od njih, navodno, takva zaštita nije dobrodošla jer je doživljavaju i kao oblik stalnog nadzora sigurnosnih službi.
Mjere se, prema izvorima, odnose i na televizijske voditelje. Jedan od poznatijih voditelja nedavno je na rođendansku proslavu u Moskvi stigao u pratnji sigurnosnog vozila.
Zaštita propagandista pojačana nakon početka rata
Sigurnosne mjere oko najpoznatijih ruskih ratnih propagandista počele su se pojačavati još tijekom prvih mjeseci ruske invazije na Ukrajinu. U početku su se odnosile uglavnom na najeksponiranije pojedince.
Glavna urednica RT-a Margarita Simonjan javno je potvrdila da je dobila dodatnu zaštitu nakon što je u kolovozu 2022. u bombaškom napadu poginula Darja Dugina, kći ruskog ultranacionalističkog ideologa Aleksandra Dugina.
U travnju 2023. u bombaškom napadu u kafiću u Sankt-Peterburgu ubijen je proruski ratni bloger Vladlen Tatarski, pravim imenom Maksim Fomin.
Samo mjesec dana poslije eksplozivna naprava postavljena je u automobil ruskog pisca i proratnog aktivista Zahara Prilepina. On je teško ozlijeđen, dok je njegov vozač poginuo.
Ruske sigurnosne službe također su tvrdile da su spriječile navodne pokušaje atentata na neke od najpoznatijih lica državnih medija, među kojima su Simonjan, Vladimir Solovjov, Olga Skabejeva i Dmitrij Kiseljov.
Ukrajina sve češće napada ciljeve duboko u Rusiji
Najnovije pojačavanje zaštite dolazi u trenutku kada Ukrajina sve uspješnije izvodi napade dronovima na velikim udaljenostima.
Ukrajinske snage posljednjih su mjeseci pokazale sposobnost pogađanja ciljeva duboko unutar ruskog teritorija, uključujući vojne, industrijske i energetske objekte.
Upravo zbog toga, prema navodima izvora Agentstva, ruske vlasti sada dodatno brinu o sigurnosti ljudi koji su među najprepoznatljivijim licima ratne propagande Kremlja.
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