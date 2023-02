Pljušte reakcije na Putinov govor: “Pažljivo ćemo pratiti što će učiniti”

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je svoje godišnje obraćanje parlamentu, nekoliko dana prije prve godišnjice invazije Moskve na Ukrajinu. Istaknuo je da će nastaviti rat u Ukrajini i optužio je NATO savez na čelu sa SAD-om da raspiruje sukob u pogrešnom uvjerenju da može poraziti Moskvu u globalnom ratu, a također je objavio i da obustavlja sudjelovanje u Novom START-u. Stigle prve reakcije na Putinov govor: Nitko ne napada Rusiju, Rusija je agresor

Stižu i prve reakcije na njegov gotovo dvosatni govor.

Među prvima na Twitteru se oglasio savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Mihajlo Podoljak.

“Putin je javno pokazao svoju nebitnost i zbunjenost. Naglasio je kako je Ruska Federacija “zapela”, ali on nema rješenja niti će ih imati. Jer svugdje su nacisti, Marsovci, teoretičari zavjera”, napisao je.

Putin publicly demonstrated his irrelevance and confusion. He stressed that RF is in "taiga deadlock”, has no promising solutions and won't have any. Because everywhere there are "Nazis, Martians and conspiracy theories"...

Sic transit gloria mundi of Putin in RF’s parliament