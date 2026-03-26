Putinov saveznik potpisao "sporazum o prijateljstvu" sa Sjevernom Korejom

Bjeloruski autoritarni predsjednik Aleksandar Lukašenko i sjevernokorejski diktator Kim Jong Un ojačali su odnose svojih zemalja potpisivanjem sporazuma o prijateljstvu u četvrtak.
Lukašenko je pohvalio vrhovnog vođu tijekom državnog posjeta Pjongjangu. „Mogu vam reći kao prijatelj… vaša zemlja ima veliku budućnost s tako marljivim i discipliniranim narodom“, rekao je u javnoj izjavi objavljenoj na internetskoj stranici bjeloruskog predsjednika, prenosi POLITICO.
„I drugo što sam vidio: sposobni ste učiniti sve i to radite bolje od bilo koga drugog“, nastavio je Lukašenko.
Kim je odgovorio da oba lidera dijele slična stajališta o međunarodnim pitanjima te je kritizirao zapadne zemlje zbog njihove intervencionističke politike. „Protivimo se nezakonitom pritisku Zapada na Bjelorusiju i izražavamo podršku i razumijevanje za mjere koje bjelorusko vodstvo poduzima kako bi osiguralo društveno-političku stabilnost i gospodarski razvoj“, rekao je.
Lukašenko i Kim dva su od najistaknutijih saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, a obojica su pružili logističku ili vojnu potporu Kremlju u sveobuhvatnom ratu protiv Ukrajine.
Lukašenko je opisao bjeloruski i sjevernokorejski narod kao narode koji imaju „zajedničke vrijednosti“, uključujući patriotizam, očuvanje povijesnog pamćenja i poštovanje prema starijim generacijama. Dodao je da se njihove „ekonomije nadopunjuju, trebamo jedni druge“.
Bjeloruski predsjednik također je rekao da će druge zemlje biti nezadovoljne vezama između Sjeverne Koreje i Bjelorusije jer su „konkurenti“.
Prema organizaciji Human Rights Watch, Sjeverna Koreja ostaje jedna od najrepresivnijih zemalja na svijetu, dok Bjelorusija ima povijest zatvaranja oporbenih političara.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
