nuklearno naoružanje
Guardian: Trumpov rat s Iranom mogao bi učvrstiti opasan stav Sjeverne Koreje
Dok rastu nagađanja da bi se Kim Jong-un i Donald Trump mogli sastati već ovog mjeseca, analitičari kažu da će Pjongjang i dalje nuklearno oružje smatrati pitanjem opstanka.
Prošlotjedno lansiranje projektila s mornaričkog razarača u Sjevernoj Koreji izazvalo je neuobičajeno suzdržanu analizu vođe zemlje Kim Jong-una. Lansiranje je, rekao je, dokaz da naoružavanje brodova nuklearnim oružjem “zadovoljavajuće napreduje”.
No test, kao i Kimova blago optimistična procjena, bili su namijenjeni da odjeknu daleko izvan palube razarača klase Choe Hyon od 5.000 tona – najvećeg ratnog broda u sjevernokorejskoj floti, piše The Guardian.
Njegovo naglašavanje nuklearnog oružja dogodilo se u trenutku kada su SAD i Izrael nastavili zračne napade na Iran – režim za koji je Donald Trump, bez pružanja dokaza, tvrdio da je udaljen samo nekoliko tjedana od izrade nuklearnog oružja.
Sjeverna Koreja već godinama razvija nuklearni program
Širenje rata na Bliskom istoku – i egzistencijalna prijetnja iranskom režimu – vjerojatno je dodatno učvrstilo odluku Sjeverne Koreje da razvija nuklearni arsenal. Za Kima i dinastiju koja vlada Sjevernom Korejom otkako ju je 1948. osnovao njegov djed, nuklearni program nije ništa manje nego pitanje opstanka režima.
“Kim je sigurno pomislio da je Iran napadnut na takav način zato što nije imao nuklearno oružje”, rekao je Song Seong-jong, profesor na Sveučilištu Daejeon i bivši dužnosnik južnokorejskog ministarstva obrane, nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku.
Sjeverna Koreja već godinama razvija nuklearni program koji dobiva na zamahu unatoč sankcijama UN-a i Trumpovim pokušajima da diplomacijom ukloni nuklearno oružje s Korejskog poluotoka.
Sjeverna Koreja provela je prvo nuklearno testiranje još 2006., a posljednje 2017., iako i dalje postoje sumnje o veličini arsenala Pjongjanga i njegovoj sposobnosti da miniaturiziranu nuklearnu bojevu glavu spoji s projektilom dugog dometa koji bi teoretski mogao pogoditi teritorij SAD-a.
Izvještaj SIPRI-ja
Prema izvješću koje je 2025. objavio Stockholmski međunarodni institut za istraživanje mira (SIPRI), Sjeverna Koreja ima oko 50 bojevih glava i dovoljno fisibilnog materijala za proizvodnju još do 40.
Ono što je sigurno jest da je Kimova odluka da nuklearno odvraćanje postavi kao prioritet – uz stvaranje labavog saveza s Rusijom i Kinom – osigurala da izbjegne sudbinu bivših vođa Iraka i Libije, a sada i Venezuele i Irana.
Reakcija sjevernokorejskog ministarstva vanjskih poslova na rat u Iranu bila je nijansirana. Osudilo je američke i izraelske zračne napade prošlog vikenda kao “nezakonit čin agresije” koji razotkriva “hegemonističke i odmetničke” instinkte Washingtona, ali nije izravno osudilo Trumpa.
Time su ostavili otvorena vrata mogućem nastavku nuklearnih pregovora, pod uvjetom da Washington odustane od zahtjeva da Pjongjang odustane od nuklearnog oružja i prihvati ga kao legitimnu nuklearnu državu.
Sukob smanjio vjerojatnost nuklearnog sporazuma između Washingtona i Pjongjanga?
“Ako Sjedinjene Države odustanu od svoje politike konfrontacije prema Sjevernoj Koreji i počnu poštovati trenutačni status naše zemlje… nema razloga da ne možemo dobro surađivati sa SAD-om”, prenijela je državna agencija KCNA Kimove riječi na kongresu vladajuće stranke prošlog mjeseca.
Ono što je analitičarima manje jasno jest otvara li rat u Iranu novu priliku za pregovore ili gura sjevernokorejski režim prema još većoj zatvorenosti.
Sydney Seiler, viši savjetnik u Centru za strateške i međunarodne studije, smatra da je sukob smanjio vjerojatnost nuklearnog sporazuma između Washingtona i Pjongjanga.
“Spremnost predsjednika Trumpa da koristi vojnu silu i prijetnje kao pregovaračku polugu sigurno čini Kima nervoznim i manje sklonim brzom ulasku u pregovore”, rekao je Seiler, bivši američki posebni izaslanik koji je radio na šestostranim pregovorima o sjevernokorejskom nuklearnom programu.
“Nemoguće je denuklearizirati Sjevernu Koreju”,
No drugi analitičari smatraju da bi Kimova želja za dugoročnim opstankom režima – i navodno osobni odnos s američkim predsjednikom – mogli ponovno dovesti do pregovora.
“Za razliku od Irana, nemoguće je denuklearizirati Sjevernu Koreju”, rekao je Cho Han-bum iz državnog Korejskog instituta za nacionalno ujedinjenje, pozivajući se na brojna nuklearna postrojenja širom izolirane zemlje. Ulazak u pregovore kao vođa države s nuklearnim odvraćanjem mogao bi Kimu dati prostor da od Trumpa dobije ustupke, uključujući sigurnosna jamstva.
Trump je više puta rekao da bi bio otvoren za sastanak s Kimom, što je potaknulo nagađanja da bi njih dvojica mogli razgovarati kada Trump krajem mjeseca posjeti Kinu.
Ako do tih razgovora dođe, Kim zna da će pregovarati s pozicije snage. Kako iransko vodstvo sada bolno otkriva, posjedovanje nuklearnog oružja – a ne samo ambicija da se ono razvije – čini se da je put do sigurnosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare