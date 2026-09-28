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Let DL251

Putnički avion krenuo iz Europe za Boston, prisilno sletio zbog dima u kabini

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N1 Info
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28. ruj. 2026. 11:28
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FILE - Workers unload a Delta Air Lines Airbus A320 at the Fort Lauderdale-Hollywood International Airport in Fort Lauderdale, Fla
AP Photo/Wilfredo Lee, File, ilustracija

Zrakoplov kompanije Delta Air Lines na letu iz Barcelone prema Bostonu prisilno je sletio u nedjelju poslijepodne u portugalskom Portu, priopćila je aviokompanija.

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Let DL251 preusmjeren je u Porto zbog prijavljenog tehničkog problema te je ondje sigurno sletio, navela je kompanija. Podaci servisa za praćenje letova Flightradar24 pokazuju da je zrakoplov iz Barcelone poletio u 15:15, a u Porto sletio u 17:45 sati po lokalnom vremenu, piše Reuters.

Osmero putnika iz zrakoplova Airbus A330 primilo je medicinsku pomoć na stajanci zračne luke Francisco Sá Carneiro u Portu, dok je još troje prevezeno u bolnicu na liječenje, rekao je Reutersu glasnogovornik portugalske službe za hitne intervencije i civilnu zaštitu.

Glasnogovornik je dodao da je razlog prisilnog slijetanja bila pojava dima u putničkoj kabini.

Teme
dim u kabini medicinska pomoć porto prisilno slijetanje tehnički problem

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