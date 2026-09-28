Putnički avion krenuo iz Europe za Boston, prisilno sletio zbog dima u kabini

Let DL251 preusmjeren je u Porto zbog prijavljenog tehničkog problema te je ondje sigurno sletio, navela je kompanija. Podaci servisa za praćenje letova Flightradar24 pokazuju da je zrakoplov iz Barcelone poletio u 15:15, a u Porto sletio u 17:45 sati po lokalnom vremenu, piše Reuters.