Let DL251
Putnički avion krenuo iz Europe za Boston, prisilno sletio zbog dima u kabini
Zrakoplov kompanije Delta Air Lines na letu iz Barcelone prema Bostonu prisilno je sletio u nedjelju poslijepodne u portugalskom Portu, priopćila je aviokompanija.
Oglas
Let DL251 preusmjeren je u Porto zbog prijavljenog tehničkog problema te je ondje sigurno sletio, navela je kompanija. Podaci servisa za praćenje letova Flightradar24 pokazuju da je zrakoplov iz Barcelone poletio u 15:15, a u Porto sletio u 17:45 sati po lokalnom vremenu, piše Reuters.
Osmero putnika iz zrakoplova Airbus A330 primilo je medicinsku pomoć na stajanci zračne luke Francisco Sá Carneiro u Portu, dok je još troje prevezeno u bolnicu na liječenje, rekao je Reutersu glasnogovornik portugalske službe za hitne intervencije i civilnu zaštitu.
Glasnogovornik je dodao da je razlog prisilnog slijetanja bila pojava dima u putničkoj kabini.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas