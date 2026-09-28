JUŽNA KOREJA BIJESNA
Zelenski izazvao diplomatski skandal
Južna Koreja zatražila je službenu ispriku od Ukrajine nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski objavio da su dvojica sjevernokorejskih ratnih zarobljenika prebačena u Južnu Koreju, iako je Seul tvrdio da je njihov transfer trebao ostati tajan.
Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung optužio je Ukrajinu da je prekršila dogovor o povjerljivosti nakon što je Zelenski prošlog tjedna na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda objavio da je dvojicu sjevernokorejskih vojnika Ukrajina prebacila u Južnu Koreju.
Vojnici su zarobljeni početkom 2025. godine na bojištu između Ukrajine i Rusije, a među tisućama su sjevernokorejskih vojnika koji su poslani kako bi podržali ruske snage u ratu protiv Ukrajine.
Seong Ghi-hong, viši predsjednički savjetnik za odnose s javnošću, u nedjelju je izrazio "snažno žaljenje" zbog poteza Ukrajine te zatražio službenu ispriku i objašnjenje, piše AP.
Seong je u priopćenju naveo da je ukrajinsko "lažno" negiranje postojanja dogovora o povjerljivosti "čin koji ozbiljno narušava povjerenje između dviju vlada i nanosi značajnu štetu prijateljskim odnosima između dviju zemalja".
"Postigli smo dogovor s Ukrajinom o tajnosti transfera"
Prema njegovim riječima, dvije su zemlje ranije postigle dogovor o tajnosti transfera zbog zabrinutosti Seula za sigurnost sjevernokorejskih vojnika i njihovih obitelji u Sjevernoj Koreji, kao i zbog diplomatskih i sigurnosnih pitanja. Kijev je, s druge strane, strahovao od moguće kritike u vlastitoj zemlji jer bi transferom izgubio priliku za razmjenu zarobljenika za ukrajinske vojnike koje drži Rusija.
Južna Koreja ranije je pozvala Ukrajinu da dvojicu vojnika ne vraća u Sjevernu Koreju, gdje bi mogli biti progonjeni. Seul Sjevernu Koreju pravno smatra dijelom vlastitog teritorija te ima politiku prihvaćanja i financijske potpore sjevernokorejskim prebjezima.
Više od 34.000 Sjevernokorejaca pobjeglo je u Južnu Koreju od završetka Korejskog rata 1950.-1953., većinom tijekom posljednja tri desetljeća. Među njima su uglavnom civilne žene, dok su prebjezi iz redova vojske rijetki.
Dvojica vojnika još su se nalazila u Ukrajini kada su u intervjuima za medije rekla da se žele preseliti u Južnu Koreju.
Što je rekao Zelenski?
U svom obraćanju Ujedinjenim narodima Zelenski nije iznio detalje o transferu, ali je rekao: "jedan od njih, kada je shvatio da će biti zarobljen, pokušao se ubiti i bio je šokiran što mu sudbina nije dopustila da umre. Tako odgajaju ljude na Sjeveru".
Pojedini stručnjaci smatraju da je Zelenski objavljivanjem informacije vjerojatno želio upozoriti na opasnost sjevernokorejskog sudjelovanja u ratu i tako privući veću pomoć Zapada.
Istodobno, južnokorejska liberalna vlada strahovala je da bi objava transfera mogla izazvati oštru reakciju Sjeverne Koreje i otežati nastojanja da se obnove diplomatski odnosi između Pjongjanga i Washingtona.
Južna Koreja odbija izravnu vojnu pomoć Ukrajini
Južna Koreja, koja je sve važniji izvoznik oružja i raspolaže dobro opremljenim vojnim snagama uz potporu SAD-a, Ukrajini je pružila humanitarnu i drugu pomoć te se od početka rata 2022. godine pridružila gospodarskim sankcijama protiv Rusije.
Ipak, Seul se odupirao pozivima Kijeva i NATO-a da Ukrajini pruži izravnu vojnu pomoć, u skladu s dugogodišnjom politikom prema kojoj ne isporučuje oružje državama koje su izravno uključene u sukob.
Sjeverna Koreja i Rusija potvrdile su u travnju 2025. da su njihovi vojnici zajedno sudjelovali u borbama kako bi odbili ukrajinski upad u rusku Kursku oblast. Južna Koreja, SAD i druge zemlje tvrde da je Sjeverna Koreja Rusiji isporučivala topništvo, streljivo i projektile u zamjenu za gospodarsku i vojnu pomoć.
Južnokorejska obavještajna služba procijenila je prošle godine da je Sjeverna Koreja Rusiji poslala oko 15.000 vojnika, od kojih je oko 2.000 poginulo.
Širenje suradnje s Rusijom pomoglo je sjevernokorejskom čelniku Kim Jong-unu da se odupre pritisku predvođenom SAD-om i ubrza razvoj nuklearnog programa. Američki predsjednik Donald Trump prošlog je mjeseca smanjio opseg vojne vježbe s Južnom Korejom, očito nastojeći ponovno pokrenuti dijalog s Kimom, no Sjeverna Koreja poručila je da taj potez nije dovoljan za povratak pregovorima.
Na upite o slučaju ukrajinsko veleposlanstvo u Seulu u ponedjeljak nije odgovorilo.
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