Vladimir Jozić
Šef sindikata ZET-a: "Štrajk se nastavlja i sutra, osim ako..."
Predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić poručio je da će se štrajk u ZET-u nastaviti i sutra, osim ako se zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ne odazove na razgovor i ne ispuni zahtjeve štrajkača.
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"Odaziv na štrajk jako je dobar, a teško je reći koliko će on trajati. Mi želimo raditi i zato ponovno zovemo gradonačelnika na razgovor. Ovo bildanje mišića nema smisla", rekao je Jozić za Dnevnik.hr.
Poslao je apel Tomaševiću: "Gradonačelniče, javite se, mi smo spremni za razgovor."
No, ako se Tomašević ne odazove na razgovor i njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, poručuje Jozić, štrajk se nastavlja i sutra.
Potvrdio je da su jutros iz spremišta izašla dva tramvaja, na linijama 11 i 17, te brza autobusna linija Velika Gorica - Glavni kolodvor Zagreb. Dodao je i da je u funkciji prijevoz školske djece te osoba s invaliditetom.
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