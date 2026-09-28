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Vladimir Jozić

Šef sindikata ZET-a: "Štrajk se nastavlja i sutra, osim ako..."

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N1 Info
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28. ruj. 2026. 11:33
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28.09.2026., Zagreb - Promet u gradu. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

Predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić poručio je da će se štrajk u ZET-u nastaviti i sutra, osim ako se zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ne odazove na razgovor i ne ispuni zahtjeve štrajkača.

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"Odaziv na štrajk jako je dobar, a teško je reći koliko će on trajati. Mi želimo raditi i zato ponovno zovemo gradonačelnika na razgovor. Ovo bildanje mišića nema smisla", rekao je Jozić za Dnevnik.hr.

Poslao je apel Tomaševiću: "Gradonačelniče, javite se, mi smo spremni za razgovor."

No, ako se Tomašević ne odazove na razgovor i njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, poručuje Jozić, štrajk se nastavlja i sutra.

Potvrdio je da su jutros iz spremišta izašla dva tramvaja, na linijama 11 i 17, te brza autobusna linija Velika Gorica - Glavni kolodvor Zagreb. Dodao je i da je u funkciji prijevoz školske djece te osoba s invaliditetom.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite ovdje.

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Teme
sindikat zeta vladimir jozić štrajk štrajk u zagrebu

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