Raskošan doček u Washingtonu za saudijskog princa. Od "otpadnika" i "totalnog gangstera" do uvaženog gosta

To je u oštrom kontrastu s pogledom Washingtona na bin Salmana tijekom Trumpova prvog mandata, kada su se zakonodavci razbjesnili zbog uloge Rijada u građanskom ratu u Jemenu i zbog stanja ljudskih prava, što je kulminiralo Khashoggijevim ubojstvom u saudijskom konzulatu u Turskoj.