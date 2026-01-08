Rast cijena, redovi u dućanima i nervoza: Kako žive Venezuelanci nakon američkog bombardiranja

Njezina kolegica u trgovini, 23-godišnja María Gabriela, požalila se na pad prodaje jer kupci ostaju u kućama iz straha od daljnjih nemira. Inače užurbani trgovački centar bio je gotovo prazan, bez uobičajenih gužvi. I sama Gabriela bila je neodlučna hoće li doći na posao. Putovala je taksijem kako bi izbjegla javni prijevoz.