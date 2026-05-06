Raste napetost uz granicu, službe prate svaki potez: "Infrastruktura bi mogla biti aktivirana bilo kada"

Bjelorusija nastavlja širiti vojnu infrastrukturu koja bi mogla služiti ruskim operacijama, iako Moskva trenutačno nema dovoljno vojnika stacioniranih u toj zemlji za pokretanje nove ofenzive na Ukrajinu, priopćila je 4. svibnja ukrajinska Državna granična služba.
Glasnogovornik Državne granične službe Andrij Demčenko rekao je da Bjelorusija u koordinaciji s Rusijom razvija logističke pravce, vojne poligone i drugu infrastrukturu, upozorivši da Minsk i dalje podržava ruske ratne napore, prenosi The Kyiv Independent.
Demčenko je rekao da trenutačna prisutnost ruskih vojnika u Bjelorusiji ne predstavlja neposrednu izravnu prijetnju, ali je naglasio da bi infrastruktura koja se gradi mogla biti aktivirana u bilo kojem trenutku.
Dodao je da ukrajinske obavještajne službe, Ministarstvo obrane i granična policija pomno prate situaciju te da bi svako premještanje ruskih snaga u Bjelorusiju bilo odmah uočeno.
Odgovor na provokacije
Demčenko je istaknuo da je prioritet Ukrajine odbiti svaki mogući upad i odgovoriti na provokacije, osobito uz granicu s Bjelorusijom.
Upozorenje dolazi nakon nedavnih izjava predsjednika Volodimira Zelenskog o neuobičajenim aktivnostima uz bjelorusku granicu, kao i izvješća da je balon koji je iz Bjelorusije ušao u ukrajinski zračni prostor korišten za prijenos signala tijekom ruskih napada.
Ovaj razvoj događaja dolazi samo nekoliko dana nakon što je Bjelorusija potvrdila da će na svojim granicama provoditi ruske zabrane putovanja povezane s mobilizacijom.
