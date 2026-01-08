Reuters: SAD napadom na Venezuelu želi održati dominaciju 'petrodolara'

Tada je SAD bio najveći svjetski uvoznik sirove nafte, što je zemljama-proizvođačima nosilo ogromne viškove u robnoj razmjeni sa SAD-om. Veliki dio tog viška izvoznici 'crnog zlata' ulagali su pak u američke državne obveznice, vraćajući novac u SAD. To je pak značilo niže prinose na američke državne obveznice i manje američke troškove zaduživanja.