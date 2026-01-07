SAD imaju plan od tri faze za Venezuelu: "Nastavit ćemo diktirati odluke njihove vlasti"

Sjedinjene Države "nastavit će diktirati" odluke venezuelskih vlasti, najavila je u srijedu glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.
"Ostajemo u bliskoj koordinaciji s prijelaznim vlastima i SAD će nastaviti diktirati njihove odluke", rekla je na konferenciji za novinare.
"Očito imamo maksimalnu polugu utjecaja nad privremenim vlastima", dodala je.
Američke snage upale su u Caracas u subotu prije zore i uhitile predsjednika Nicolasa Madura sa suprugom. Odvedeni su u New York gdje će im se suditi zbog narkoterorizma.
Venezuelska vojska priznala je u nedjelju potpredsjednicu Delcy Rodriguez za privremenu predsjednicu te zemlje, a državni tajnik Marco Rubio rekao je ranije da SAD imaju plan od tri faze za Venezuelu.
Prva faza uključuje stabilizaciju zemlje nakon što su američke snage u subotu uhvatile Madura, u drugoj koja se naziva faza "oporavka" treba "osigurati da američke, zapadne tvrtke i drugi imaju pristup venezuelskom tržištu na pravedan način", dok će treća biti tranzicija, pojasnio je.
Karoline Leavitt je ponovila da je sa stajališta Washingtona trenutno prerano govoriti o organizaciji izbora u Venezueli.
Glasnogovornica je kazala i da će se Donald Trump u petak susresti s čelnicima velikih američkih naftnih kompanija kako bi s njima razgovarao o "golemim mogućnostima" u Venezueli.
Što se tiče Grenlanda, rekla je da o potencijalnoj američkoj kupnji tog otoka aktivno raspravlja predsjednik Trump i njegov tim za nacionalnu sigurnost.
„Sve opcije su uvijek na stolu za predsjednika Trumpa... predsjednikova prva opcija uvijek je bila diplomacija“, rekla je na redovitom brifingu za medije.
Bijela kuća u utorak je rekla da ne isključuje vojnu opciju za Grenland.
