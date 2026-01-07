Oglas

Najava bijele kuće

SAD imaju plan od tri faze za Venezuelu: "Nastavit ćemo diktirati odluke njihove vlasti"

Hina
07. sij. 2026. 19:28
Karoline Leavit
ALEX WONG / Getty Images via AFP

Sjedinjene Države "nastavit će diktirati" odluke venezuelskih vlasti, najavila je u srijedu glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

"Ostajemo u bliskoj koordinaciji s prijelaznim vlastima i SAD će nastaviti diktirati njihove odluke", rekla je na konferenciji za novinare.

"Očito imamo maksimalnu polugu utjecaja nad privremenim vlastima", dodala je. 

Američke snage upale su u Caracas u subotu prije zore i uhitile predsjednika Nicolasa Madura sa suprugom. Odvedeni su u New York gdje će im se suditi zbog narkoterorizma.

Venezuelska vojska priznala je u nedjelju potpredsjednicu Delcy Rodriguez za privremenu predsjednicu te zemlje, a državni tajnik Marco Rubio rekao je ranije da SAD imaju plan od tri faze za Venezuelu.

Prva faza uključuje stabilizaciju zemlje nakon što su američke snage u subotu uhvatile  Madura, u drugoj koja se naziva faza "oporavka" treba "osigurati da američke,  zapadne tvrtke i drugi imaju pristup venezuelskom tržištu na pravedan način", dok će treća biti tranzicija, pojasnio je.

Karoline Leavitt je ponovila da je sa stajališta Washingtona trenutno prerano govoriti o organizaciji izbora u Venezueli.

Glasnogovornica je kazala i da će se Donald Trump u petak susresti s čelnicima velikih američkih naftnih kompanija kako bi s njima razgovarao o "golemim mogućnostima" u Venezueli.

Što se tiče Grenlanda, rekla je da o potencijalnoj američkoj kupnji tog otoka aktivno raspravlja predsjednik Trump i njegov tim za nacionalnu sigurnost.

„Sve opcije su uvijek na stolu za predsjednika Trumpa... predsjednikova prva opcija uvijek je bila diplomacija“, rekla je na redovitom brifingu za medije.

Bijela kuća u utorak je rekla da ne isključuje vojnu opciju za Grenland.

