Reza Pahlavi pozvao Trumpa da pomogne Iranu: "Vrijeme je da se okonča Islamska Republika"

Reza Pahlavi, prognani sin svrgnutog iranskog šaha, pozvao je u subotu Donalda Trumpa da "pomogne" iranskom narodu, rekavši da je "vrijeme da se okonča Islamska Republika".
"Iranski narod čuo vas je dok ste govorili da je pomoć na putu, i ima vjeru u vas. Pomozite mu i povijest će vas staviti uz bok ne samo iranske nacije, već i najvećih heroja svijeta", poručio je Pahlavi američkom predsjedniku na konferenciji za novinare na marginama Münchenske sigurnosne konferencije.
"Vrijeme je da se okonča Islamska Republika. To je zahtjev koji odjekuje još od krvoprolića mojih sunarodnjaka, koji od nas ne traže da reformiramo režim, već da im pomognemo da ga zakopaju", dodao je iranski oporbeni lider, koji živi u egzilu u New Yorku.
U petak je Pahlavi ponovio svoj poziv stranoj "intervenciji" u Iranu, nakon što je prethodnog dana pozvao stanovništvo da nastavi izražavati svoje protivljenje režimu. To se događa u kontekstu planiranih skupova u subotu u Muenchenu, Torontu i Los Angelesu protiv krvavog gušenja široko rasprostranjenog vala prosvjeda protiv režima početkom siječnja.
Nevladine organizacije za ljudska prava izvještavaju da su ubijene tisuće prosvjednika.
Iranske vlasti okrivile su za siječanjsko nasilje "izgrednike" koje su navodno instruirali Sjedinjene Države i Izrael, zakleti neprijatelji zemlje.
