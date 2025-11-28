Rubio ne planira doći na sastanak šefova diplomacija članica NATO-a: Evo koga Amerika šalje umjesto

Nije još poznat razlog zašto je Rubio odlučio preskočiti sastanak 3. prosinca, ali njegovi bi se planovi mogli promijeniti u posljednjem trenutku. No najava njegovog izglednog izostanka dolazi u vrijeme dok američki i ukrajinski dužnosnici rade na pomirivanju razlika oko mirovnog plana predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za kraj rata u Ukrajini, te dok dio europskih diplomata izražava nezadovoljstvo što su izostavljeni iz tog procesa.