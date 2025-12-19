Oglas

nestanak struje

Rusi nastavili granatirati Odesu: Ubijena jedna žena, četvero ozlijeđenih

Hina
19. pro. 2025. 08:35
Firefighters work at the site of an apartment building damaged during a morning Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, ATTENTION EDITORS
Head of Zaporizhzhia Regional Military Administration Ivan Fedorov via Telegram/Handout via REUTERS

U ruskim napadima u blizini ukrajinske crnomorske luke Odese u četvrtak je ubijena jedna žena, dok je jedna gradska četvrt pretrpjela nestanke struje i drugih komunalnih usluga, rekli su dužnosnici.

Guverner Odeske regije Oleh Kiper, pišući na Telegramu, rekao je da je ruski dron ubio ženu koja je prelazila most u svom automobilu jugozapadno od Odese. U incidentu je ozlijeđeno njezino troje djece.

Kiper je zamolio stanovnike regije koji su pretrpjeli dugotrajne nestanke struje da pokažu strpljenje i prestanu blokirati ceste u znak prosvjeda, rekavši da hitne službe rade danonoćno kako bi obnovile opskrbu električnom energijom.

U Odesi je načelnik gradske vojne uprave Serhij Lisak rekao da je ruski napad pogodio infrastrukturu i izazvao nestanke struje, vode i grijanja u "gusto naseljenoj četvrti".

Jedna je osoba ozlijeđena, a hitne službe rade na vraćanju normalne opskrbe. Ukrajinske granične vlasti priopćile su da su ruski napadi zaustavili promet duž rute koja povezuje Odesu s lukom Reni na rijeci Dunav.

Infrastruktura Odesa Prekidi struje Ruski napadi

