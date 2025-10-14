Rusi napali Harkiv navođenim bombama: Pogođena bolnica i dalekovodi, deseci tisuća ljudi bez struje

U gradu Kostjantinivka u istočnoj Donjeckoj regiji, jednoj od glavnih meta sporog napredovanja Rusije kroz to područje, u ruskom napadu dronom u ponedjeljak su ubijene dvije osobe u njihovom automobilu, rekao je načelnik gradske vojne uprave.

Rusko Ministarstvo obrane u ponedjeljak je priopćilo da su njihove snage zauzele dva nova sela na putu kroz istočnu Ukrajinu - jedno u Donjeckoj regiji, a drugo u blizini Kupianska na sjeveroistoku, uglavnom uništenog grada koji je mjesecima bio pod napadom.