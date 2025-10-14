Rusi napali Harkiv navođenim bombama: Pogođena bolnica i dalekovodi, deseci tisuća ljudi bez struje

Ruske snage napale su Harkiv navođenim bombama pri čemu je bez struje ostalo 30.000 korisnika u tri okruga, izvijestili su mjesni dužnosnici.
Područni upravitelj Oleh Syniehubov, napisao je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, da su ruske snage rabile navođene bombe za napad na okruge Nemyshlianskyi i Slobidskyi na jugoistoku i okrug Shevchenkivskyi na sjeveru grada.
Gradonačelnik Ihor Terekhov, u intervjuu za mjesnu televiziju, rekao je da su tri bombe oštetile bolnicu i pogodile dalekovode. Gotovo 30.000 korisnika pogođeno je nestankom struje.
Rekao je da su četiri osobe ozlijeđene, većina od letećih komadića stakla, a neki pacijenti su prebačeni na druge odjele.
"Nažalost, bolnica je prilično teško oštećena i unutra su bili pacijenti. Četiri osobe su ozlijeđene u različitom stupnju, a razbijeno je oko 200 prozora", rekao je Terekhov.
„Napadi su uglavnom na energetske ciljeve - proizvodnju, prijenos, elektroenergetsku mrežu. Cilj je da mreža za prijenos električne energije prestane raditi.“
Russians dropped guided aerial bombs on the city of Kharkiv, including targeting a hospital in Saltivskyi district. There are casualties.— Michael MacKay (@mhmck) October 14, 2025
📷 State Emergency Service of Ukraine pic.twitter.com/ZXgPo2MeMi
Posljednjih tjedana ruske su snage koncentrirale svoje napade na ciljeve povezane s ukrajinskom elektroenergetskom mrežom i plinskom industrijom kako se približava zima u ratu koji traje više od 3 i pol godine.
Masovni napad na Kijev i druga središta prošlog tjedna ostavio je više od milijun kućanstava i poduzeća privremeno bez struje diljem zemlje. Opskrba vodom također je bila poremećena.
U gradu Kostjantinivka u istočnoj Donjeckoj regiji, jednoj od glavnih meta sporog napredovanja Rusije kroz to područje, u ruskom napadu dronom u ponedjeljak su ubijene dvije osobe u njihovom automobilu, rekao je načelnik gradske vojne uprave.
Rusko Ministarstvo obrane u ponedjeljak je priopćilo da su njihove snage zauzele dva nova sela na putu kroz istočnu Ukrajinu - jedno u Donjeckoj regiji, a drugo u blizini Kupianska na sjeveroistoku, uglavnom uništenog grada koji je mjesecima bio pod napadom.
No, prvi korpus ukrajinske nacionalne garde izvijestio je da je odbio novi pokušaj ruskih snaga u napredovanju u blizini grada Dobropilje u Donjeckoj regiji.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i drugi dužnosnici izvijestili su o uspjesima vojske oko Dobropilje, blizu ključnog logističkog središta Pokrovska.
