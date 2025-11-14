Rusi udarili po stambenim četvrtima, stotine dronova poslali na grad, zgrade u plamenu

Zabilježeni su udari, požari i evakuacije u četvrtima Podilskij, Dniprovskij, Desnjanskij, Solomjanskij, Svjatošinskij i Obolonskij. U četvrti Desnjanskij izbio je požar koji je zahvatio katove od petog do osmog jedne višekatnice, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, prenosiIndex.