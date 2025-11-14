Rusi udarili po stambenim četvrtima, stotine dronova poslali na grad, zgrade u plamenu

Rusija je u noći s 13. na 14. studenog izvela masovni zračni napad na Kijev, koristeći stotine dronova i više projektila.
Oglas
Prema izvješćima dužnosnika, u napadu je poginula najmanje jedna osoba, a 24 su ozlijeđene, pri čemu je pet osoba, uključujući trudnicu, hospitalizirano. Diljem grada odjekivale su eksplozije, a pogođene su brojne stambene zgrade, piše Kyiv Independent.
Udari na stambene četvrti
Šef kijevske gradske vojne uprave, Timur Tkačenko, upozorio je tijekom napada: "Rusi gađaju stambene zgrade". Dodao je kako su pogođene brojne višekatnice diljem Kijeva, u gotovo svim četvrtima. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da je u noćnom napadu pogođeno najmanje 11 višekatnica.
Kyiv…— Natalka (@NatalkaKyiv) November 14, 2025
12 victims so far. One of them is a pregnant woman. One person is in critical condition.
Russia is a terrorist state! pic.twitter.com/AAoXJ8N9Tl
Ukrajinska državna služba za hitne slučajeve izvijestila je da su spasilački timovi evakuirali više od 40 ljudi iz pogođenih zgrada.
Missiles and drones are hitting apartment buildings across Kyiv right now. pic.twitter.com/YYy1gaif2J— Caolan (@CaolanReports) November 14, 2025
Zabilježeni su udari, požari i evakuacije u četvrtima Podilskij, Dniprovskij, Desnjanskij, Solomjanskij, Svjatošinskij i Obolonskij. U četvrti Desnjanskij izbio je požar koji je zahvatio katove od petog do osmog jedne višekatnice, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, prenosiIndex.
Oštećena i bolnica
Osim stambenih objekata, u napadima su oštećeni i bolnica, škola te drveni objekti sportskog centra. Gradonačelnik Kličko izvijestio je i o oštećenjima na dijelovima gradske toplinske mreže, a hitne službe trenutno procjenjuju razmjere štete.
Tijekom napada zabilježeni su i nestanci struje u nekoliko gradskih četvrti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas