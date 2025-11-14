Oglas

masovni napad na kijev

Rusi udarili po stambenim četvrtima, stotine dronova poslali na grad, zgrade u plamenu

N1 Info
14. stu. 2025. 07:00
DSNS KIEV

Rusija je u noći s 13. na 14. studenog izvela masovni zračni napad na Kijev, koristeći stotine dronova i više projektila.

Prema izvješćima dužnosnika, u napadu je poginula najmanje jedna osoba, a 24 su ozlijeđene, pri čemu je pet osoba, uključujući trudnicu, hospitalizirano. Diljem grada odjekivale su eksplozije, a pogođene su brojne stambene zgrade, piše Kyiv Independent.

Udari na stambene četvrti

Šef kijevske gradske vojne uprave, Timur Tkačenko, upozorio je tijekom napada: "Rusi gađaju stambene zgrade". Dodao je kako su pogođene brojne višekatnice diljem Kijeva, u gotovo svim četvrtima. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da je u noćnom napadu pogođeno najmanje 11 višekatnica.

Ukrajinska državna služba za hitne slučajeve izvijestila je da su spasilački timovi evakuirali više od 40 ljudi iz pogođenih zgrada.

Zabilježeni su udari, požari i evakuacije u četvrtima Podilskij, Dniprovskij, Desnjanskij, Solomjanskij, Svjatošinskij i Obolonskij. U četvrti Desnjanskij izbio je požar koji je zahvatio katove od petog do osmog jedne višekatnice, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, prenosiIndex.

Oštećena i bolnica

Osim stambenih objekata, u napadima su oštećeni i bolnica, škola te drveni objekti sportskog centra. Gradonačelnik Kličko izvijestio je i o oštećenjima na dijelovima gradske toplinske mreže, a hitne službe trenutno procjenjuju razmjere štete.

Tijekom napada zabilježeni su i nestanci struje u nekoliko gradskih četvrti.

Teme
kijev napad rusija ukrajina

