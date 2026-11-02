Bez europskog nadzora
Zabrinjavajuća odluka Moskve: Rusija napustila konvenciju o sprječavanju mučenja
Rusija se službeno povukla iz Europske konvencije o sprječavanju mučenja, čime je, prema navodima Vijeća Europe, prekinut svaki neovisni nadzor nad ruskim zatvorima.
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Povlačenje znači da odbor za borbu protiv mučenja osnovan na temelju konvencije više ne može provjeravati kako se u Rusiji postupa s zatvorenicima.
Moskva je prošle godine objavila da želi napustiti konvenciju, a povlačenje je sada stupilo na snagu.
Iako je Rusija bila potpisnica konvencije od kraja 1990-ih, aktivisti za ljudska prava učestalo su upozoravali na to da su mučenje i ponižavajuće postupanje rašireni u ruskim policijskim postajama i pritvorskim jedinicama. Gotovo svi ukrajinski ratni zarobljenici koji su oslobođeni u razmjenama također su prijavili mučenje u Rusiji.
Odbor je u sklopu 30 putovanja između 1998. i 2021. godine obišao 450 mjesta zatočenja. Međutim, odbor navodi da je Rusija bila jedina zemlja koja gotovo nikada nije dopuštala naknadnu objavu izvješća o posjetima. Prema podacima odbora, objavljena su izvješća za samo četiri posjeta.
Nakon početka ruskog rata protiv Ukrajine, odboru više nisu bili dopušteni nikakvi posjeti.
To tijelo objavilo je da je dobilo nekoliko izvješća o mučenju i zlostavljanju u Rusiji te na područjima Ukrajine pod ruskom okupacijom.
Europska konvencija o sprječavanju mučenja s kraja 1980-ih dio je ugovornog okvira Vijeća Europe, najveće međuvladine organizacije za ljudska prava u Europi. Zbog rata u Ukrajini, Rusija je izbačena iz Vijeća Europe 2022. godine.
Moskva je povlačenje iz konvencije opravdala tvrdnjom da više ne može sudjelovati u radu odbora za borbu protiv mučenja.
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