Iako je Rusija bila potpisnica konvencije od kraja 1990-ih, aktivisti za ljudska prava učestalo su upozoravali na to da su mučenje i ponižavajuće postupanje rašireni u ruskim policijskim postajama i pritvorskim jedinicama. Gotovo svi ukrajinski ratni zarobljenici koji su oslobođeni u razmjenama također su prijavili mučenje u Rusiji.