SUDJELOVANJE U BORBAMA
Rusija optužila Hrvata da je kao plaćenik ratovao u Ukrajini
Ruske vlasti optužile su hrvatskog državljanina da je kao plaćenik sudjelovao u borbama na strani Ukrajine.
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Tužiteljstvo Donjecke Narodne Republike potvrdilo je optužnicu protiv državljanina Hrvatske, kojeg u odsutnosti terete za dva slučaja prema članku 359. stavku 3. Kaznenog zakona Ruske Federacije, koji se odnosi na sudjelovanje plaćenika u oružanom sukobu, piše Filip Sulimanec za 24sata.
Prema navodima ruskih istražitelja, Hrvat je u ožujku 2022. preko mađarsko-ukrajinske granice ušao u Ukrajinu, gdje se pridružio Međunarodnoj legiji. Tamo je, kako tvrde ruske vlasti, prošao vojnu obuku te dobio opremu i oružje.
Nakon toga je, prema optužnici, sudjelovao u borbama u Harkivskoj oblasti, gdje je bio ranjen.
Rusija: Za sudjelovanje u borbama primio je novčanu naknadu veću od tri milijuna rubalja
U jesen 2022. godine ponovno se priključio Međunarodnoj legiji te je, prema ruskom državnom odvjetništvu, sve do studenoga 2025. nastavio sudjelovati u borbama protiv Rusije.
Ruske vlasti također tvrde da je za sudjelovanje u borbama primio novčanu naknadu veću od tri milijuna rubalja.
Sud mu je u odsutnosti odredio pritvor, a predmet je proslijeđen Vrhovnom sudu Donjecke Narodne Republike na meritorno razmatranje, piše 24sata.
Prema članku 359. Kaznenog zakona Ruske Federacije, sudjelovanje u oružanom sukobu ili vojnim djelovanjima u svojstvu plaćenika može se kazniti zatvorskom kaznom od sedam do 15 godina, uz mogućnost dodatne mjere ograničenja slobode u trajanju do godinu dana.
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