Otac Hrvata poginulog u Ukrajini: Svojim tijelom je spriječio prodor drona kamikaze, svi suborci su ostali živi zbog njega

- Mi smo obiteljski napravili neku vrstu hodočašća u Vukovar i dobro se sjećam, to je u knjizi opisano, on je imao oko 15 godina tada i sjećam se dok je gledao one rupe na ceradi u vukovarskoj bolnici i kroz onu cijev tenka na Trpinjskoj cesti, groblje na Ovčari, ispričao je.