Slučaj pogibije Tonija Hercega
Otac Hrvata poginulog u Ukrajini: Svojim tijelom je spriječio prodor drona kamikaze, svi suborci su ostali živi zbog njega
Slučaj pogibije mladog Hrvata Tonija Hercega u vihoru Ukrajinskog rata koji je dragovoljno stao u obranu ukrajinskog naroda, i to kao profesionalni vojnik Francuske vojske, ispričao je njegov otac Zdenko Herceg u knjizi "Sin - Priča o Toniju".
Zdenko Herceg živi izvan Hrvatske, u Engleskoj, te je doktor znanosti na čelu Međunarodnog instituta za istraživanje raka. Ovo mu je prvi istup u javnosti kao autor knjige ''Sin – Priča o Toniju'' koja govori o životu i smrti sina Tonija Hercega koji je kao dragovoljac branio Ukrajinu od Ruske okupacije, a koji je stradao u Harkivu, piše HRT.
- Toni Herceg bio je moj sin, jedan od trojice, srednji. Rodio se u Velikoj Britaniji gdje smo živjeli zbog mojeg profesionalnog poziva kao znanstvenika, rekao je.
- Toni je zapravo najveći dio svojeg odrastanja proveo u Francuskoj gdje je završio školu te se angažirao kao profesionalni vojnik u elitnoj padobranskoj pukovniji. Bio je časnik elitne francuske postrojbe te je kao takav stekao reputaciju i napredovao u karijeri, ispričao je Herceg.
Toni je proveo šest mjeseci kao instruktor u sklopu misije NATO-a u Poljskoj gdje se obučavaju ukrajinski vojnici te se u tom periodu ''solidarizirao s ukrajinskom borbom'', objasnio je Herceg, te dodao kako je nakon toga donio odluku da se pridruži toj borbi.
- On se integrirao u službenu regularnu ukrajinsku vojsku pri ministarstvu obrane, dodao je.
Utjecaj Domovinskog rata na odluku da se pridruži ukrajinskoj borbi
Herceg je istaknuo da su kao obitelj, iako su živjeli izvan Hrvatske, cijelo vrijeme ''održavali prisne veze s domovinom'', da su dolazili na odmore i u posjet rodbini te dodao kako su pritom ''posjećivali značajna mjesta u našoj povijesti'', uključujući Vukovar.
- Mi smo obiteljski napravili neku vrstu hodočašća u Vukovar i dobro se sjećam, to je u knjizi opisano, on je imao oko 15 godina tada i sjećam se dok je gledao one rupe na ceradi u vukovarskoj bolnici i kroz onu cijev tenka na Trpinjskoj cesti, groblje na Ovčari, ispričao je.
- Teško je reći je li to ostavilo nekakav utisak na njegove odluke, ali sigurno je da su ti posjeti domovini i borbi hrvatskog naroda za slobodu ostavili nekakav trag, dodao je.
Herceg se prisjetio kako mu je Toni, dok je donosio odluku da se priključi ukrajinskim borcima, rekao u usporedbi ''kao što su neki Francuzi stali u obranu hrvatske borbe za nezavisnost i slobodu'', pritom aludirajući na primjer Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca koji se pridružio obrani Vukovara u Domovinskom ratu.
- Osjećao je duboku potrebu da stane i pomogne ukrajinskom narodu u borbi za svoju slobodu, rekao je Herceg.
''Toni nije izgubio život, Toni je dao život za druge''
Opisujući način na koji je Toni stradao na ukrajinskom bojištu, Herceg je istaknuo da ''Toni nije izgubio život, Toni je dao život za druge''.
- Na temelju svjedočanstava njegovih suboraca koji su dijelili s njim taj put, ali i te zadnje trenutke, uspjeli smo znanstveno precizno rekonstruirati taj događaj koji se dogodio u noći između 6. i 7. svibnja prošle godine, objasnio je.
Herceg je naglasio da mu je upravo to istraživanje bilo povod da napiše knjigu ''jer su ti ljudi svojim svjedočanstvima bili toliko zahvalni'' te da je stoga osjetio potrebu da ''ostavi trag i zapišem to''.
- U toj noći bilo je ranjenih i u oklopnom transporteru bili su ranjenici koji su trebali biti izvučeni, ali su vrata transportera bila oštećena zbog eksplozija i nisu ga zapravo mogli pokrenuti s ranjenicima, opisao je situaciju.
- Toni je bio taj tko je stao svojim tijelom između transportera i drona kamikaze s eksplozivnom napravom koji je trebao prodrijeti u transporter. On je svojim tijelom spriječio prodor. Svi su ostali živi, osim njega, ispričao je.
U transporteru su bila sedmorica ranjenih suboraca, a Herceg je rekao da je uspio doći u izravan kontakt s trojicom od njih i upravo od njih je doznao pojedinosti onog što se dogodilo te noći.
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