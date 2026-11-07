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Ukrajinci izveli tajnu operaciju: Rusi dva tjedna nisu znali da su izgubili položaje
Ukrajinski obavještajni timovi sedam su tjedana djelovali kroz šume, klance i ruske položaje u pozadini bojišnice u Sumskoj oblasti, zarobljavali vojnike, uništavali obrambene položaje i neprimjetno pretvorili planiranu rusku ofenzivu u neuspjeh.
Ukrajinska vojna obavještajna služba tvrdi da je sedmotjedna specijalna operacija u Sumskoj oblasti zaustavila rusku ofenzivu, omogućila preuzimanje kontrole nad 642 hektara šumskog područja za koje su se vodile borbe te dovela do toga da su ruski zapovjednici još dva tjedna vjerovali kako su položaji koje su već izgubili i dalje pod njihovom kontrolom, prenosi U24.
Operaciju pod kodnim nazivom "Čeburečna" provela je Grupa 10 Odjela za aktivne operacije Glavne obavještajne uprave ukrajinskog Ministarstva obrane (HUR), koja je 5. studenoga objavila detalje operacije.
Pripreme su trajale otprilike mjesec dana, što je postrojbi omogućilo da se posebno uvježba za teren i zadatke koji su je očekivali.
"Otprilike su nam rekli kakav nas posao očekuje i za što se moramo pripremiti, pa smo se prilagodili tim uvjetima. Taj nam je mjesec dao više vremena za specijaliziranu i usmjereniju pripremu", prisjetio se jedan od pripadnika postrojbe, prenosi Militarnyi.
Sedam tjedana borbi u zahtjevnom šumskom području
Borbena faza trajala je sedam tjedana i odvijala se u dvije etape na zahtjevnom terenu obilježenom strmim šumovitim padinama i klancima, koje su vojnici usporedili s Karpatima.
Ukrajinske jurišne skupine najprije su uspostavile logističke pravce, zatim prodirale dublje u šume, postavljale zasjede i postupno potiskivale ruske snage s njihovih položaja.
Neobičan naziv operacije proizašao je iz broja ruskih vojnika zarobljenih tijekom misije.
"Kada zarobite neprijateljskog vojnika, javljate da imate jednog čebureka više. Odatle dolazi naziv, prema broju čebureka tijekom ove misije", objasnili su pripadnici specijalnih snaga.
Borbe su se odvijale pod snažnim pritiskom. Ruske snage neprestano su topništvom granatirale područje te koristile dronove sa zapaljivim streljivom, zbog čega su dijelovi okolnog terena bili zahvaćeni požarima.
Unatoč tome, ukrajinske postrojbe uspjele su djelovati u ruskoj pozadini, a da pritom nisu odmah otkrile svoju prisutnost.
"Neprijatelj još uvijek nije shvaćao da smo ondje. Provodili smo aktivna djelovanja, zarobili skupinu neprijateljskih vojnika, odveli ih do naših glavnih snaga i ostali na prednjim položajima", ispričali su pripadnici HUR-a.
Rusi još dva tjedna nisu znali da su izgubili položaje
Ukrajinske snage provele su i operaciju radijskog zavaravanja kako bi spriječile ruske zapovjednike da shvate stvarno stanje na terenu.
Čini se da je obmana bila uspješna čak i nakon što su ukrajinske snage završile svoju misiju.
"Čak i tijekom druge faze, kada smo završili posao i svi već napustili područje operacije, rusko zapovjedništvo još je dva tjedna mislilo da su to njihove šume i njihovi položaji. Slali su im pakete s opskrbom i pokušavali uspostaviti komunikaciju", rekli su ukrajinski operativci.
HUR tvrdi da je operacija u konačnici zaustavila rusko napredovanje na tom dijelu bojišnice, očuvala ukrajinske logističke pravce i omogućila predaju osvojenih položaja drugim postrojbama ukrajinskih obrambenih snaga, koje su ondje uspostavile obrambene linije.
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