Ukrajinci izveli tajnu operaciju: Rusi dva tjedna nisu znali da su izgubili položaje

Ukrajinska vojna obavještajna služba tvrdi da je sedmotjedna specijalna operacija u Sumskoj oblasti zaustavila rusku ofenzivu, omogućila preuzimanje kontrole nad 642 hektara šumskog područja za koje su se vodile borbe te dovela do toga da su ruski zapovjednici još dva tjedna vjerovali kako su položaji koje su već izgubili i dalje pod njihovom kontrolom, prenosi U24.