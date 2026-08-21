VIDEO / Rusi se tuku u redovima za gorivo: "Ovo je Putinov najveći domaći izazov od početka rata"

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Rusiju sve snažnije pogađa nestašica goriva, zbog koje se vozači nakon višesatnog čekanja na benzinskim postajama međusobno svađaju i mlate, dok se oni koji javno upozoravaju na problem suočavaju s kaznama i uhićenjima.

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Moskva i okolne regije ponovno su morale uvesti ograničenja pri kupnji goriva, pa je prodaja po vozilu ograničena na između 50 i 60 litara. Istodobno, dok Ukrajina pojačava kampanju "dubokog udara", pritisak na rusku energetsku infrastrukturu sve je veći.

U najmanje 12 ruskih regija vozači čekaju i do 30 sati u redovima, da bi na kraju doznali da goriva nema. Dugotrajno čekanje izazvalo je nezadovoljstvo među građanima, a na snimkama se mogu vidjeti sukobi vozača oko goriva, piše Independent.

Traditional Russian savagery over fuel has returned to Moscow streets. Nighttime dashcam footage shows grown men brawling in the middle of the road, fighting like animals for the last drops of gasoline.



The new wave of the fuel crisis is worsening fast. While the regime pretends… pic.twitter.com/xFiS7bu9nI — medoyid_ua (@LetsArmUKR) August 20, 2026

Istodobno, Rusi koji javno govore o problemima s opskrbom suočavaju se s kaznama i uhićenjima.

Stanovnici uhićeni nakon što su javno pitali: Zašto lokalni dužnosnici koriste kartice za prioritetnu kupnju goriva?

U Volgogradu je policija privela petero stanovnika nakon što su snimili videoporuku Aleksandru Bastrikinu, šefu ruskog Istražnog odbora. U njoj su tražili objašnjenje zašto lokalni dužnosnici koriste kartice za prioritetnu kupnju goriva dok su javne benzinske postaje prazne.

Vlasti su njihovo snimanje proglasile "neovlaštenim javnim okupljanjem" te su im izrekle novčane kazne.

🇷🇺 One of the world's largest oil producers is running out of gas.



This is Smolensk, Russia, where drivers are stuck in massive lines just to fill up at a Rosneft station. The guy filming is sarcastically saying this is the "decaying West," openly mocking Russian state TV which… pic.twitter.com/YV8d24EsNn — Predictivemoney (@Predictivemoney) August 14, 2026

Aleksej Sevastjanov, odvjetnik koji je dobio pet dana pritvora zbog navodnog opiranja policiji, kritizirao je mjere koje Kremlj poduzima kako bi suzbio nezadovoljstvo.

U razgovoru za lokalni medij V1.ru rekao je: "Mislim da je zastrašivanje ljudi govoreći da snimanje videoapela zahtijeva odobrenje neke administracije jednostavno apsurdno."

Metode zastrašivanja i drugdje u Rusiji

Slične metode zastrašivanja primijenjene su i u drugim dijelovima zemlje. U Permu je stanovnik Lev Samolovskikh kažnjen s 10.000 rubalja jer je na Telegram kanalu s tek 44 pretplatnika spomenuo planirani prosvjed.

Katia Glod, zamjenica voditelja vanjske politike u Centru za nove euroazijske strategije (NEST), rekla je za Independent da obračun vlasti pokazuje koliko je ukrajinska zračna kampanja utjecala na rusku infrastrukturu.

'Putinovi drastični potezi pokazuju koliko je situacija loša'

"Ovo je prava kriza – u 80 regija zemlje uopće nema benzina, a na Krimu i u dijelovima Urala proglašeno je izvanredno stanje. Putinovi drastični potezi pokazuju koliko je situacija loša. Rusija sada uvozi gorivo iz Azerbajdžana, pita može li koristiti rafinerije u Kazahstanu, policijske snage se šalju da čuvaju benzinske postaje – kriza je ozbiljna", kaže Glod.

Russian gas stations have turned into battlegrounds. pic.twitter.com/CMWwUTm8OA — Churchill MGᵀᴹ 🇺🇦🇨🇦🇬🇧🇪🇺🇺🇸 (@ChurchillFella) August 19, 2026

Od početka kolovoza ukrajinski dronovi uništili su gotovo trećinu glavnih ruskih rafinerija nafte. U nedavnim napadima zapaljen je važan pogon za preradu nafte u Baškiriji, dok je drugi napad zatvorio veliku rafineriju u Orsku. Popravci tamo, prema navodima iz teksta, mogli bi trajati i do šest mjeseci.

Zbog takvih napada domaća proizvodnja nafte pala je na najnižu razinu u više desetljeća.

'Ovo je Putinov najveći domaći izazov od početka rata'

Iako je ministar energetike Sergej Civiljov priznao da su redovi golemi, inzistira na tome da goriva ima dovoljno. Tvrdi da je dizel i dalje moguće pronaći. Glod smatra da ministrovo umanjivanje problema nije izoliran slučaj.

"Putin još uvijek nije priznao da postoji kriza. On je i dalje odbacuje kao posljedicu uskih grla u opskrbi i dio rata šireg Zapada protiv Rusije, umjesto da učinkovito upravlja", kaže.

"Ovo je Putinov najveći domaći izazov od početka rata", dodala je.

'Ako se ništa ne promijeni, doći će do točke u kojoj Putin više neće moći kontrolirati propagandom i represijom'

Dok neki smatraju da bi nestašica goriva mogla pridonijeti završetku rata u Ukrajini, izgledi za diplomatsko rješenje trenutačno se čine udaljenima, posebno jer je Washington zaokupljen ratom u Iranu.

Kako bi spriječila potpuni slom, Moskva je posljednjih mjeseci posegnula za nizom privremenih mjera. Produljila je zabrane izvoza, neformalno počela uvoziti zalihe benzina iz Indije te snizila nacionalne proizvodne standarde kako bi omogućila korištenje goriva Euro-2, koje je bilo zabranjeno od 2013. godine.

❗️In 🇷🇺Moscow, people continue to stand in queues at gas stations. pic.twitter.com/zVWVUoxl2D — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 21, 2026

Glod smatra da Moskva još uvijek ima prostora za ublažavanje posljedica nestašice boljom koordinacijom i preraspodjelom goriva. Ipak, početak krize u svibnju doveo je do značajne promjene raspoloženja javnosti. Ankete pokazuju da sve više Rusa želi kraj rata, iako pod uvjetima koje bi postavila Rusija.

"Ako se ova kriza nastavi, a nastavit će se ako se ništa ne promijeni, doći će do točke u kojoj je Putin više neće moći kontrolirati propagandom i represijom", rekla je Glod.

"Ako se nestašica goriva ne riješi i inflacija poraste, Putin će morati napraviti neke kompromise, morat će podleći pritisku javnosti", upozorila je, piše Independent.