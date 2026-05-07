Ukrajinski predsjednik objavio je video na društvenim mrežama u kojem je izjavio da glavna ruska parada za Dan pobjede ovisi o njima, nakon što je Rusija odbacila ukrajinski prijedlog o prekidu vatre i nastavila napade u više regija.
"Ako je jedna osoba u Moskvi koja ne može živjeti bez rata marila samo za jednu paradu i ništa drugo, to je druga priča. Ukrajina je spremna raditi na miru. Ukrajina nastoji dostojanstveno okončati ovaj rat. Rusija se borila do te mjere da čak i njezina glavna parada sada ovisi o nama. I ovo je jasan signal: Vrijeme je da se ovo okonča", rekao je Zelenski u večernjem obraćanju.
Kremlj je ranije predložio ograničeno primirje za 8. i 9. svibnja, službeno u znak obilježavanja obljetnica. Zelenski je odbacio inicijativu kao "ciničnu" i opisao je kao "kazališnu predstavu" prvenstveno osmišljenu kako bi se osigurala parada i zaštitila Moskva od mogućih ukrajinskih napada.
I thank every state and leader who supported Ukraine’s proposal for a full ceasefire. Russia responded to it only with new strikes and attacks. Throughout the entire day, almost every hour, reports of strikes have been coming in from different regions of Ukraine.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2026
Umjesto toga, Kijev je predložio ono što je Zelenski nazvao jednostranim "režimom šutnje" koji počinje 6. svibnja kao test ruske spremnosti da se zalaže za istinsko primirje, piše Kyiv Post.
Prema Zelenskom, Rusija je ignorirala ponudu u roku od nekoliko sati. Rekao je da su ukrajinski dužnosnici zabilježili više od 1800 udara i napada u nekoliko regija.
Eskalacija retorike dolazi u trenutku kada se čini da je Moskva sve više zabrinuta za sigurnost ovogodišnjih proslava Dana pobjede.
Rusija je već smanjila paradu 9. svibnja, a državni mediji i dužnosnici ukazuju na to da teška vojna oprema poput tenkova i oklopnih vozila možda neće sudjelovati prvi put od 2007. Ruske vlasti su navele "operativnu situaciju", dok je Zelenski sugerirao da su iza odluke strahovi od ukrajinskih napada dronovima.
"Ako se to dogodi, bit će to prvi put nakon mnogo, mnogo godina. Ne mogu si priuštiti vojnu opremu – i boje se da bi dronovi mogli zujati iznad Crvenog trga", rekao je Zelenski ranije ovog tjedna.
