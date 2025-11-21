Rusija spremna pregovarati o američkom mirovnom planu za Ukrajinu

Kremlj je izjavio da Rusija još nije primila ništa službeno od Sjedinjenih Država o američkom mirovnom planu za Ukrajinu od 28 točaka, ali da je spremna pregovarati.
Oglas
Washington je Kijevu predstavio plan za koji ukrajinski dužnosnici tvrde da ga proučavaju.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Moskva i Washington još ne raspravljaju o prijedlozima u detalje, ali da se kontakti odvijaju.
"Postoje određene ideje s američke strane, ali trenutno se ne raspravlja ništa suštinsko. Potpuno smo otvoreni - održavamo našu otvorenost za mirovne pregovore", rekao je Peskov novinarima.
"Besmisleno i opasno"
Također je istaknuo da napredovanje ruske strane na bojištu sužava prostor za djelovanje ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.
"Učinkovitost ruskih oružanih snaga trebala bi Zelenskog i njegov režim uvjeriti da je bolje pregovarati i to učiniti sada. Bolje je to učiniti odmah, nego kasnije. Njegov prostor za donošenje odluka se smanjuje kako gubi teritorij tijekom ofenzivnih akcija ruskih oružanih snaga", rekao je Peskov.
Po njegovim riječima, nastavljanje rata je za Ukrajinu "besmisleno i opasno".
"(Ukrajinski) režim mora donijeti odgovornu odluku. Učiniti to sada i preuzeti odgovornost", dodao je.
Zelenski je potvrdio da je primio američki plan, ali nije izravno komentirao njegov sadržaj. Tijekom noći je na Telegramu objavio da je Ukrajina "spremna za konstruktivan, iskren i brz rad".
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas