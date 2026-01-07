Ogorec o Koaliciji voljnih: "To što je dogovoreno u Parizu je račun bez krčmara"

"Ukrajina trenutno nema odgovor na tu rusku taktiku koja se sastoji od bezbroj malih 'ugriza' sa svih strana. Bojišnica je duga, snage su rastegnute s obje strane, ali ruskih snaga je više. Pa se događaju situacije da na dijelovima bojišta, poput Slavjanska i Krematoroska, Rusi vrše stalni pritisak i tamo su stalno intenzivna bojna djelovanja. Onda ruske snage na nekom udaljenom dijelu bojišnice pokušaju izvesti proboj pa ako i kada uspiju. Onda idu sve dok ih ukrajinske snage ne zaustave, ali za to moraju angažirati pričuvne snage. Situacija je takva da nadvladava onaj tko ima više ljudi i sredstava, a to su zasad Rusi", kazao je Ogorec.