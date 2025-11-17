Von der Leyen ponudila tri opcije za financiranje Ukrajine: Hoće li EU iskoristiti zamrznutu rusku imovinu?

Iako je Ursula von der Leyen navela tri moguća rješenja, u praksi su prva dva gotovo neizvediva s obzirom na fiskalnu situaciju u mnogim državama članicama.

Predsjednica Komisije navodi u pismu da bi prve dvije mogućnosti povećale fiskalno opterećenje, jer bi financijska pomoć dolazila ili od izravnog novčanog doprinosa država članica ili od svježeg novca posuđenog na financijskim tržištima, što bi uključivalo i troškove kamata, dok treća opcija, reparacijski zajam, ne bi uzrokovao dodatne troškove, novo zaduživanje, niti bi utjecala na nacionalne blagajne.