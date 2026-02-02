Oglas

u bliskoj budućnosti

Ruske kompanije pregovaraju o gradnji malih hidroelektrana u Afganistanu

Hina
02. velj. 2026. 12:48
afganistan, kabul
Zelena zona u Kabulu; WAKIL KOHSAR / AFP

Predstavnici ruskih tvrtki započeli su u Kabulu pregovore s nadležnim agencijama o gradnji malih hidroelektrana u Afganistanu, rekao je novi afganistanski veleposlanik u Rusiji Gul Hassan u intervjuu za rusku novinsku agenciju TASS.

"Ruske tvrtke pokazuju interes za sektor proizvodnje električne energije. Neke od njih već su posjetile Afganistan i održale sastanke i razgovore s nadležnim agencijama i stručnjacima“, rekao je diplomat, odgovarajući na pitanje jesu li radovi u tom području već krenuli.

"Praktični koraci u tom smjeru očekuju se u bliskoj budućnosti", dodao je šef afganistanske diplomatske misije u Moskvi u prvom intervjuu.

Također je najavio više izravnih letova između Rusije i Afganistana.

"Ariana Afghan Airlines već četiri godine jednom tjedno leti izravno između Afganistana i Rusije, a radi se i na uvođenju izravnih letova između Kabula i Moskve tvrtkom Kam Air u skorije vrijeme“, naveo je afganistanski diplomat.

Paralelno se, po njegovim riječima, poduzimaju mjere koje bi trebale potaknuti građane Rusije da više putuju u Afganistan i obrnuto, što će u konačnici dovesti i do više letova.

Afganistan Hidroelektrana Kabul Rusija

