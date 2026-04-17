Ruski dron upao u zračni prostor članice NATO-a

Rumunjski radarski sustavi zahvatili su dron koji je kršio njihov nacionalni zračni prostor tijekom ruskog noćnog napada na susjednu Ukrajinu prije nego što je izgubio kontakt jugoistočno od pograničnog sela Chilia Veche, priopćilo je u petak ministarstvo obrane.

Rumunjska, članica EU-a i NATO-a, dijeli kopnenu granicu dugu 650 kilometara s Ukrajinom i otkako je Rusija počela napadati ukrajinske luke preko rijeke Dunav, više puta je imala slučajeve kršenja zračnog prostora dronovima i pada fragmenata na njezin teritorij.