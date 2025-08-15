Ruski mediji žale se na "spartanske uvjete" na Aljasci; Trump prijeti sankcijama

Unatoč samouvjerenom trolanju ruskog izaslanstva – Lavrov je uoči summita stigao u Aljasku u majici s natpisom "USSR" – ruski državni mediji bili su manje raspoloženi po dolasku u skromne spavaonice u Anchorageu, gdje će se održati skup.
Budući da su hotelski kapaciteti bili popunjeni zbog navale međunarodnih medija, ruski su novinari smješteni na stadion lokalne hokejaške momčadi, koji je tijekom pandemije bio pretvoren u Covid bolnicu i opremljen vojnim krevetima doniranim od Crvenog križa.
"Živimo u spartanskim uvjetima", čuje se kako se žali jedan novinar u snimci objavljenoj na društvenim mrežama, javlja Guardian.
U međuvremenu je američki predsjednik Donald Trump potvrdio planove za "ekonomski teške" sankcije ako se Rusija ne povuče iz Ukrajine.
Trump također potvrđuje svoju raniju prijetnju "teškim" posljedicama za Rusiju ako ne pokaže spremnost ozbiljno razgovarati o završetku rata u Ukrajini.
"Ekonomski teške. Bit će vrlo teške. Ne radim ovo zbog svog zdravlja, ne treba mi to. Htio bih se usredotočiti na našu zemlju, ali ovo radim kako bih spasio mnogo života. Da, vrlo teške", poručio je na kraju brifinga.
