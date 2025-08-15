VIDEO / Putin u blindiranoj limuzini stiže na Aljasku: Ovo je konvoj u kojem se kreće

Prije povratka u Bijelu kuću, Trump je isticao svoj odnos s Putinom, optuživao bivšeg predsjednika Joea Bidena za izbijanje rata i obećavao mir unutar 24 sata. Ipak, unatoč ponovljenim pozivima Putinu i sastanku u Bijeloj kući 28. veljače, na kojem je kritizirao Zelenskog, ruski predsjednik nije pokazao spremnost na ustupke. Trump je priznao da ga Putinovo stajalište frustrira te je upozorio na vrlo ozbiljne posljedice ako ne prihvati prekid vatre.