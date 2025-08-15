VIDEO / Putin u blindiranoj limuzini stiže na Aljasku: Ovo je konvoj u kojem se kreće

Ruski predsjednik Vladimir Putin snimljen je kako u blindiranoj limuzini, u pratnji velikog konvoja, prolazi zatvorenim cestama uoči dugo najavljivanog summita s Donaldom Trumpom na Aljasci. Na snimkama se vidi niz crnih vozila koja velikom brzinom prolaze, uz policijsku pratnju i vozilo koje nalikuje hitnoj pomoći.
Oglas
Ove pojačane mjere sigurnosti uslijedile su dok se Putin priprema za prvi izravan susret s Trumpom nakon 2018. godine. Razgovori će se, u svjetlu rata u Ukrajini, primarno fokusirati na mogućnosti postizanja prekida vatre, a svaki potez dvojice lidera pomno će pratiti europski čelnici i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Trump je summit ocijenio kao događaj koji ima jednu od četiri šanse za neuspjeh, poručivši: “Ako razgovor krene loše, završit će brzo, a ako bude uspješan, mir bi mogao biti postignut u relativno bliskoj budućnosti.” Najavio je konzultacije s europskim partnerima i Zelenskim te istaknuo kako bi konačni dogovor mogao biti postignut na trilateralnom sastanku.
Niti Putin ni Trump neće izlaziti u Anchorage
Prije povratka u Bijelu kuću, Trump je isticao svoj odnos s Putinom, optuživao bivšeg predsjednika Joea Bidena za izbijanje rata i obećavao mir unutar 24 sata. Ipak, unatoč ponovljenim pozivima Putinu i sastanku u Bijeloj kući 28. veljače, na kojem je kritizirao Zelenskog, ruski predsjednik nije pokazao spremnost na ustupke. Trump je priznao da ga Putinovo stajalište frustrira te je upozorio na vrlo ozbiljne posljedice ako ne prihvati prekid vatre.
Službeni početak razgovora zakazan je za 21 sat (po hrvatskom vremenu) u zračnoj bazi Elmendorf. Prema najavi Kremlja, dvojica čelnika prvo će se sastati nasamo uz prevoditelje, a zatim pridružiti pomoćnicima na radnom ručku. Niti Putin ni Trump neće izlaziti u Anchorage, gdje su prosvjednici postavili transparente podrške Ukrajini, prenosi Daily Mail.
Summit se održava u trenutku intenziviranja borbi u istočnoj Ukrajini, posebno u Donjeckoj regiji, gdje su ruske snage pokrenule brzu ofenzivu. Zelenski je ponovno odbio bilo kakav dogovor koji bi uključivao predaju teritorija, pozivajući se na ustavne i sigurnosne razloge.
#Putin on the way to #Alaska now , #Russian Presidential convoy moving through the streets of #Magadan in Eastern #Russia . pic.twitter.com/ikoUWlxeA1— Ninjamonkey 🇮🇳 (@Aryan_warlord) August 15, 2025
Trump je, s druge strane, dao naslutiti da bi mirovni sporazum mogao uključivati određene teritorijalne izmjene, spomenuvši neku razmjenu. Ukrajinski dužnosnici upozoravaju da bi takvi prijedlozi mogli ugroziti državnu neovisnost. Susret se stoga smatra ključnom točkom sukoba, s potencijalom da otvori put ka primirju ili produbi postojeće podjele.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas