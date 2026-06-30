Revolucija u ratovanju: Amerikanci razvijaju krv u prahu. Evo što to znači

JOSE CABEZAS/AFP

Pentagonova Agencija za napredna obrambena istraživanja (DARPA) razvila je revolucionarnu zamjenu za krv u obliku praha koja bi mogla potpuno promijeniti zbrinjavanje ranjenika na bojištu. Cilj je do 2029. godine omogućiti vojnicima da na prvoj crti bojišta imaju pristup krvi koja se može skladištiti bez hlađenja i pripremiti za transfuziju u svega nekoliko minuta.

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Potreba za ovakvim rješenjem postala je sve izraženija nakon iskustava iz suvremenih ratova. Dok su tijekom posljednja dva desetljeća američke snage u ratovima protiv terorizma ranjenike mogle brzo evakuirati helikopterima u dobro opremljene vojne bolnice, sukobi poput rata u Ukrajini pokazali su da takav model više nije uvijek moguć.

Helikopteri su danas često meta napada, a dronovi otežavaju ili potpuno onemogućuju spašavanje ranjenih vojnika. Pentagon zato procjenjuje da bi u mogućem sukobu na udaljenim pacifičkim otocima opskrba svježom krvlju mogla postati jedan od najvećih logističkih izazova.

Krv u prahu umjesto hladnjaka

DARPA-ino rješenje razvija se u sklopu programa FSHARP, čiji je cilj proizvesti stabilnu zamjenu za punu krv koja se može transportirati bez hladnjaka i koristiti u najtežim uvjetima.

"Imali smo uspješne rezultate u laboratoriju, a sada smo ih potvrdili i na životinjama", izjavio je poručnik bojnog broda Robert Murray, liječnik američke Ratne mornarice i voditelj programa u DARPA-i.

Prema njegovim riječima, riječ je o tehnologiji koja bi mogla potpuno promijeniti vojnu medicinu.

Kako piše Forbes BiH, proizvod se čuva u posebno dizajniranim dvokomornim vrećicama. U jednoj se nalazi krv u obliku praha, a u drugoj sterilna voda. Neposredno prije uporabe unutarnja se pregrada probija pritiskom, sadržaj se pomiješa i pripravak je spreman za transfuziju.

Takve se vrećice mogu nositi u vojničkim ruksacima bez opasnosti od oštećenja ili potrebe za rashladnim uređajima.

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Brža pomoć na bojištu

DARPA ističe da je puna krv daleko učinkovitija od odvojenog davanja plazme te crvenih i bijelih krvnih stanica, jer takav postupak na terenu oduzima dragocjeno vrijeme.

"Pacijentima koji obilno krvare potrebne su velike količine krvi u roku od nekoliko minuta nakon ozljede", naglašava Murray.

Procjene Pentagona pokazuju da bi u sukobu visokog intenziteta na Pacifiku američke snage mogle imati i do tisuću poginulih ili ranjenih vojnika dnevno. Značajan broj života mogao bi biti spašen kada bi krv bila odmah dostupna na mjestu ranjavanja.

Slijede regulatorni izazovi

Sljedeći korak za DARPA-u jest dobivanje odobrenja američke Agencije za hranu i lijekove (FDA), što će omogućiti početak kliničkih ispitivanja na ljudima.

No razvoj tehnologije nije jedini izazov. Agencija mora pronaći i komercijalne partnere koji će omogućiti proizvodnju u velikim količinama.

Mandel NGAN / AFP

"Pokrenuli smo ovaj vlak i sada ga pokušavamo ubrzati do kraja, pritom vodeći računa da se projekt ne zaustavi neposredno prije cilja", slikovito opisuje Murray.

Dodaje kako postoji opasnost da tehnologija doživi sudbinu nekih vojnih projekata koji su uspješno razvijeni, ali nikad nisu zaživjeli zbog visokih troškova proizvodnje.

Problem je i financijska isplativost

Sintetička krv zasad nije osobito privlačna privatnim ulagačima. Bolnice se već sada suočavaju s visokim troškovima održavanja zaliha krvi, dok su naknade koje dobivaju za transfuzije relativno niske, zbog čega je cijeli sustav financijski neisplativ.

"Moramo osigurati odgovarajuća znanstvena ulaganja kako bi i privatne tvrtke bile spremne investirati vlastiti kapital", rekao je Murray za Business Insider.

Dok nova tehnologija ne postane dostupna, vojne postrojbe i dalje će se oslanjati na hitne transfuzije "s čovjeka na čovjeka" na samom bojištu. Murray upozorava da je to tek privremeno rješenje koje funkcionira samo u ograničenim situacijama.

"Nadajmo se da tada nećete imati više od jednog ranjenika", zaključio je.