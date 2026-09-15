SAD nudi odmrzavanje bjeloruskog novca, od Lukašenka traži puštanje političkih zatvorenika

Coale je preuzeo zasluge za puštanje na slobodu 700 do 800 ljudi od sredine 2025. godine. Međutim, skupina za ljudska prava Vjasna navodi da je ukupni broj političkih zatvorenika pao na 912 sa 1185, koliko ih je bilo početkom lipnja 2025. godine — što je stvarni pad od samo 273 osobe.