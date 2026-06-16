"Bjelorusija je vrlo ranjiva"
Lukašenko: Ako se Zelenski uvrijedio, ispričavam mu se. Možda nisam trebao govoriti tako oštro
U intervjuu za Al Arabiya, objavljenom na njegovoj službenoj internetskoj stranici, bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da bi uvlačenje Bjelorusije u rat između Rusije i Ukrajine bilo neprihvatljivo te se ispričao ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.
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Tijekom razgovora novinar Al Arabije zamolio je Aleksandra Lukašenka da komentira izjave ukrajinskih dužnosnika i vojnih predstavnika o mogućnosti ruske ofenzive s bjeloruskog teritorija, prenosi Medusa.
Lukašenko je rekao da i on i ruski predsjednik Vladimir Putin smatraju da je uvlačenje Bjelorusije u rat „apsolutno neprihvatljivo”.
„Uvlačenje Bjelorusije u rat donijelo bi više štete nego koristi”, rekao je Lukašenko.
„Bjelorusija je vojno vrlo ranjiva. Zato što je u Bjelorusiji sve na dohvat pogleda ukrajinske vojske. Savršeno razumijemo da bi naši ključni infrastrukturni objekti – proizvodni i logistički – bili izloženi napadima.”
Dodao je da Ukrajina „nema apsolutno nikakav razlog za strah od Bjelorusije”.
Isprika Zelenskom
Lukašenko je također priznao da je možda „pretjerao” u svojim ranijim izjavama o Zelenskom.
Rekao je da su te izjave bile odgovor na komentare i prijetnje koje su dolazile iz Ukrajine.
„Ako se Vladimir Aleksandrovič (Volodimir Oleksandrovič Zelenski) uvrijedio zbog tih riječi, ispričavam mu se zbog njih”, rekao je Lukašenko.
„Možda ih nije bilo potrebno izgovoriti, s obzirom na to da ipak vodi rat. Možda nisam trebao govoriti tako oštro. Ali s druge strane, trebao bi razumjeti da često vrijedi ono: kako siješ, tako ćeš i žeti.”
Bjeloruski predsjednik dodao je da bi Zelenski trebao biti oprezniji i suzdržaniji te da bi se trebao „smiriti” i prestati „provocirati Bjeloruse”.
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