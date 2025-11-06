Sjedinjene Države pripremaju se uspostaviti vojnu prisutnost u zračnoj bazi u Damasku kako bi podržale sigurnosni sporazum koji Washington posreduje između Sirije i Izraela, reklo je šest izvora upoznatih s tim pitanjem.
Američki planovi za prisutnost u sirijskoj prijestolnici, o kojima se ranije nije izvještavalo, predstavljaju znak strateškog preusmjeravanja Sirije prema SAD-u nakon pada dugogodišnjeg predsjednika Bašara al-Asada, saveznika Irana, prošle godine.
Baza se nalazi na ulazu u dijelove južne Sirije koji bi trebali činiti demilitariziranu zonu kao dio pakta o nenapadanju između Izraela i Sirije. Taj sporazum posreduje administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Trump će se u ponedjeljak sastati sa sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Šaraom u Bijeloj kući, što je prvi takav posjet sirijskog čelnika.
SAD već ima vojnike stacionirane na sjeveroistoku Sirije u sklopu desetljetnog nastojanja da pomogne kurdskim snagama u borbi protiv Islamske države. U travnju je Pentagon priopćio da će prepoloviti broj vojnika na tisuću.
Sjedinjene Države već mjesecima rade na postizanju sigurnosnog pakta između Izraela i Sirije, dvaju dugogodišnjih neprijatelja. Nadali su se da će dogovor biti objavljen na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u rujnu, ali pregovori su zastali u zadnjem trenutku.
Sirijski izvor upoznat s pregovorima rekao je za Reuters da Washington vrši pritisak na Siriju da postigne dogovor do kraja godine, a moguće i prije Šaraovog putovanja u Washington.
