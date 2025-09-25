Oglas

NAVELI I RAZLOG

Sankcije Dodiku uvela još jedna zemlja

Hina
25. ruj. 2025. 16:38
Estonija je u četvrtak uvela sankcije neformalnom srpskom čelniku u Bosni i Hercegovini Miloradu Dodiku i proruskoj moldavskoj političarki Irini Vlah zbog vođenja separatističkih politika u tim zemljama.

Informaciju je na svom X profilu podijelio ministar vanjskih poslova Estonije Margus Tsahkna. 

"Estonija neće tolerirati one koji podrivaju suverenitet i potiču separatizam. Uvodimo sankcije Irini Vlah i Miloradu Dodiku. Njihove aktivnosti krše norme međunarodnog prava i ugrožavaju mir i sigurnost", stoji u objavi. 


Nije pojasnio druge pojedinosti odluke. 

Estonija se na taj način priključila Sloveniji, Njemačkoj i Austriji koje su također uvele sankcije Dodiku, navodeći kao razlog za to napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Dodik se od 2017. godine nalazi na 'crnoj listi' američke administracije, a te su sankcije proširene 2022. godine s obrazloženjem da narušava Daytonski mirovni sporazum. 

Sankcije Irini Vlah, proruskoj političarki, dolaze uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora u Moldaviji koji bi mogli odrediti sudbinu njezine kandidature za članstvo u Europskoj uniji. Takav rasplet Moskva pokušava spriječiti.

Teme
Estonija Irina Vlah Milorad Dodik

