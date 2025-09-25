Sankcije Dodiku uvela još jedna zemlja

Estonija se na taj način priključila Sloveniji, Njemačkoj i Austriji koje su također uvele sankcije Dodiku, navodeći kao razlog za to napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Dodik se od 2017. godine nalazi na 'crnoj listi' američke administracije, a te su sankcije proširene 2022. godine s obrazloženjem da narušava Daytonski mirovni sporazum.