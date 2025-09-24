Dodikova stranka odustala od bojkotiranja izbora za njegova nasljednika

SNSD i njihov čelnik Milorad Dodik ranije su najavljivali kako će bojkotirati prijevremene izbore protiveći se njegovoj smjeni. Središnje izborno povjerenstvo je razriješilo Dodika s mjesta predsjednika nakon čega su za 23. studenoga raspisani prijevremeni predsjednički izbori. Nakon što je oporba najavila da će zajednički nastupiti s jedinstvenim kandidatom došlo je do usvajanja ovih zaključaka. Sam Dodik je rekao kako će naknadno donijeti odluku o sudjelovanju na tim izborima. Kao najozbiljniji kandidat spominje se Siniša Karan, aktualni ministar unutarnjih poslova Republike Srpske.