Dodikova stranka odustala od bojkotiranja izbora za njegova nasljednika

SNSD Milorada Dodika i vladajuća većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske odustala je u srijedu od bojkota prijevremenih izbora na kojima će se potkraj studenoga birati Dodikov nasljednik na mjestu predsjednika toga entiteta, nakon što je oporba najavila da će se na njih odazvati s jedinstvenim kandidatom.
Oglas
Na večerašnjoj sjednici usvojeni su zaključci kojim Narodna skupština Republike Srpske „poziva sve političke stranke sa sjedištem u Republici Srpskoj da samostalno odluče o svom sudjelovanju na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske“.
SNSD i njihov čelnik Milorad Dodik ranije su najavljivali kako će bojkotirati prijevremene izbore protiveći se njegovoj smjeni. Središnje izborno povjerenstvo je razriješilo Dodika s mjesta predsjednika nakon čega su za 23. studenoga raspisani prijevremeni predsjednički izbori. Nakon što je oporba najavila da će zajednički nastupiti s jedinstvenim kandidatom došlo je do usvajanja ovih zaključaka. Sam Dodik je rekao kako će naknadno donijeti odluku o sudjelovanju na tim izborima. Kao najozbiljniji kandidat spominje se Siniša Karan, aktualni ministar unutarnjih poslova Republike Srpske.
Unatoč zaokretu, Narodna skupština Republike Srpske nastavila je osporavati odluku o smjeni Dodika, kojeg je SIP uklonio s funkcije zbog presude Suda BiH. Ova presuda i odluka povjerenstva izazvale su oštra reagiranja vlasti Republike Srpske, koja ih smatra neustavnima i politički motiviranim. U zaključcima Narodne skupštine stoji da se odbacuje „svaki vid kolonijalne uprave u BiH, koja je glavni uzrok ustavno-političke krize“, te se naglašava da Dodik „nije smijenjen na temelju zakona usvojenog od strane Parlamentarne skupštine BiH, već na temelju odluke neizabranog stranca, visokog predstavnika Christiana Schmidta“.
Jednim od zaključaka nalaže se vodstvu Narodne skupštine izrada Rezolucije o samoopredjeljenju srpskog naroda i Republike Srpske. Taj bi dokument mogao imati široke političke posljedice jer bi označio službeni početak inicijative za jačanje položaja Republike Srpske u BiH, kao i za potencijalno redefiniranje njenog odnosa s Bosnom i Hercegovinom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas