BiH prijeti gubitak milijardu eura iz EU. Dodik: Ovaj plan je nemoguće usvojiti

SNSD je zajedno s vodećom bošnjačkom Strankom demokratske akcije ranije osporavao dogovor oko Popisa reformi na kojima inzistira Europska unija kako bi Bosna i Hercegovina mogla koristiti milijardu eura koji su dodijeljeni ovoj zemlji u sklopu Plana rasta koji je namijenjen zapadnome Balkanu. Zbog toga je BiH već uskraćeno 100 milijuna eura, a u slučaju da vlasti ne postignu dogovor do kraja rujna, Europska komisija će uskratiti još 100 milijuna eura koje će raspodijeliti drugim zemaljama zapadnog Balkana.