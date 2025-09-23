BiH prijeti gubitak milijardu eura iz EU. Dodik: Ovaj plan je nemoguće usvojiti

Predsjednik najveće srpske stranke u BiH Milorad Dodik izrazio je u utorak sumnju da će ova zemlje usvojiti popis reformi potrebnih za ispunjenje uvjeta iz Plana rasta bez čega prijeti da će ostati bez oko milijardu eura koje je odobrila Europska unija.
Oglas
"Gotovo je nemoguće usvojiti Plan rasta. On je imao 113 točaka, ali je imao 700 primjedbi. Danas nitko ne zna što je plan rasta, a traži se da se usvoji. Vlada Republike Srpske će to pitanje staviti na dnevni red", rekao je Dodik novinarima u Banjoj Luci nakon sjednice vodstva SNSD-a.
SNSD je zajedno s vodećom bošnjačkom Strankom demokratske akcije ranije osporavao dogovor oko Popisa reformi na kojima inzistira Europska unija kako bi Bosna i Hercegovina mogla koristiti milijardu eura koji su dodijeljeni ovoj zemlji u sklopu Plana rasta koji je namijenjen zapadnome Balkanu. Zbog toga je BiH već uskraćeno 100 milijuna eura, a u slučaju da vlasti ne postignu dogovor do kraja rujna, Europska komisija će uskratiti još 100 milijuna eura koje će raspodijeliti drugim zemaljama zapadnog Balkana.
Sredstva iz Plana rasta uglavnom su povoljni zajmovi koji su dostupni zemljama zapadnog Balkana kako bi provele potrebne institucionalne, gospodarske i socijalne reforme.
Upravo je na provedu potrebnih reformi jučer pozvala europska povjerenica za susjedstvo i proširenje, te je kritizirala vlasti Republike Srpske. Danas se pak ona našla na Dodikovoj meti.
Ocijenio je da je pristrana, te da je imala samo razgovore s Bošnjacima zanemarujući druga dva konstitutivna naroda.
Odbacio je njezine tvrdnje o secesionističkim potezima vlasti Republike Srpske.
"Republika Srpska ne može provesti secesiju. Republika Srpska može izaći iz tog ugovora, ali to nije secesija", istaknuo je Dodik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas