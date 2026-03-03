Sastaju se Merz i Trump: "Imate li vi, dečki, plan za dan poslije?"

Ranije se očekivalo da će se razgovori usredotočiti na trgovinu, ali vjerojatno će dominirati američko-izraelski napad u kojem su tijekom vikenda ubijeni iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei i drugi iranski čelnici. U nedjelju Merz nije kritizirao američke zračne napade, ali nije ni izrijekom podržao operaciju za koju su Trumpovi kritičari rekli da je poduzeta bez dovoljnog objašnjenja i potrebne pravne potpore u međunarodnom pravu.